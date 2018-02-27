Парубий: Досрочные выборы парализуют реформы в стране на год

В случае проведения досрочных парламентских выборов воплощение всех важных реформ, принятие которых ожидается Верховной Радой, будет приостановлено на год, заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"В период вооруженной агрессии очень важна оперативная быстрая реакция парламента. Начало кампании досрочных выборов - это означает на полгода или даже на год парализовать страну и не дать возможность принимать никакие решения", - сказал Парубий.

По его словам, "уйдя в систему досрочных выборов (если даже такое фантастически допустить), все перечисленные реформы - и Антикоррупционный суд, и снятие неприкосновенности - они просто снимаются с повестки дня, и вся страна переходит в избирательную систему".

"Я подчеркиваю, что это - минимум на полгода, если будет быстро и оперативно сформирован новый состав. А если нас ожидают долгие спикериады, то это может длиться и до года. Фактически это – остановить страну на год. Оставить без Антикоррупционного суда, без нового ЦИКа, без нового избирательного кодекса, без снятия неприкосновенности", - сказал Парубий.

По его убеждению, чтобы этого не произошло, "надо заниматься не политикой, противостоянием и поиском рейтинга, а ежедневной планомерной системной работой в парламенте". Он также считает, что тема досрочных выборов является "политизированной" и "невыгодной для Украины".

"Для Украины, по моему убеждению, она на этом этапе, этапе вооруженной агрессии, является вредной и для нее нет никаких юридических предпосылок. Поэтому выборы в Верховную Раду Украины состоятся в тот срок, который предусмотрен Конституцией Украины - в октябре следующего года", - заявил он.

Политик подчеркнул, что Конституция четко определяет условия, при которых может произойти роспуск парламента: "Первая из них - если в течение месяца после объявления о распаде коалиции не создана новая коалиция... Второе условие, за которой могут состояться досрочные выборы - если после отставки правительства в течение 60 дней не было сформировано новое правительство... И наконец, третье условие - если в течение 30 дней Верховная Рада не может начать пленарные заседания во время одной сессии".

Ранее Парубий заявил, что Рада примет закон об Антикоррупционном суде к маю.