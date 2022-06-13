Вслед за Оппоблоком. Суд запретил партию Социалисты 13 июня, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Суд запретил партию Социалисты (Фото:Скриншот/Youtube/Вікторія Карпінська/Суд заборонив проросійську партію «Соціалісти»)

В понедельник, 13 июня Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил партию Социалисты, которую СНБО и Минюст считают пророссийской.

Об этом сообщает Честно.

Согласно решению суда, имущество партии и всех ее организаций передается государству, само решение может быть обжаловано в Верховном Суде.

Суд позволил услышать позицию Минюста — заседание было открыто. Во время рассмотрения не было представителя партии Социалисты.

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По информации Честно, партия Социалисты была основана в августе 2014 года под названием Рабочие, крестьяне, интеллигенция Украины. Название Социалисты политическая сила получила в феврале 2015 года.

Активисты заявили, что «риторика представителей партии все эти годы была примерно одинакова – акцент на „проевропейскости“ (программу партии якобы взяли у каких-то европейских социалистов), лозунги за все хорошее и против всего плохого и критика власти (и Порошенко, и Зеленского)».

В Чесно заявили, что о России представители партии высказывались достаточно специфически. В одном из интервью один из лидеров политсилы Леонид Кожара критиковал украинские власти "за невыполнение Минских соглашений, изоляцию Донбасса и нежелание проводить прямые переговоры с "административной властью".



В среду, 8 июня Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность партии Оппозиционный блок в Украине.



20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате России против Украины решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, имеющих связи с РФ.

"Решением СНБО на время действия военного положения прекращается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо", - заявил глава государства.

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