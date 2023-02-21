Суд запретил Партию регионов 21 февраля, 16:47 Суд удовлетворил иск Минюста о запрете Партии регионов (Фото:САП)

Восьмой апелляционный административный суд во вторник, 21 февраля, запретил деятельность Партии регионов. Об этом сообщает движение Чесно со ссылкой на помощника судьи Сергея Кузьмича.

Суд удовлетворил иск Министерства юстиции и СБУ. Теперь партия должна передать имущество, средства и другие активы, активы областных, городских, районных организаций и других структурных образований в собственность государства.



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В движении Чесно объяснили, что, так как Партию регионов не запретили как пророссийскую, ряд депутатов в советах Донецкой, Луганской областей и Крыма сохранили мандаты, потому что после оккупации 2014 года выборы на этих территориях не проводились.

В Госбюро расследований сообщили в Telegram, что передали материалы о незаконных действиях руководства ПР во время подписания и ратификации так называемых Харьковских соглашений, а также преступлений, совершенных ими во время Революции Достоинства.

«Представители Партии регионов еще до начала полномасштабного вторжения активно поддерживали кремлевский режим и публично оправдывали захват части востока Украины. Некоторые из членов этой политической силы сейчас скрываются от правосудия на территории России», — добавили в СБУ.

Суд в 2022 году запретил 16 политических партий по инициативе Минюста, в том числе ОПЗЖ, Оппозиционный блок, Партию Шария, партию Наши и так далее.

