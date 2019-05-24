Партию БПП намерены переименовать — агентство
Сегодня, 13:16
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Политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность намерена провести ребрендинг и сменить свое название на Европейскую солидарность, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.
«Новое название партии Европейская солидарность», — сказали агентству источник в партии в пятницу.
Партия Блок Петра Порошенко Солидарность проведет очередной съезд 31 мая.
24 мая, проходит так называемый «технический съезд», посвященный выборам в объединенные территориальные громады.