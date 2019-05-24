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Партию БПП намерены переименовать — агентство

Сегодня, 13:16
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Партию БПП намерены переименовать — агентство - фото

прес-служба президента України

Петр Порошенко

Политическая партия Блок Петра Порошенко Солидарность намерена провести ребрендинг и сменить свое название на Европейскую солидарность, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

«Новое название партии Европейская солидарность», — сказали агентству источник в партии в пятницу.

Партия Блок Петра Порошенко Солидарность проведет очередной съезд 31 мая.

24 мая, проходит так называемый «технический съезд», посвященный выборам в объединенные территориальные громады.

Теги:   Солидарность Парламентские выборы Петр Порошенко

Спецтема   Выборы в Раду

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