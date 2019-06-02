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Партия зеленых Украины идет на парламентские выборы

Сегодня, 16:53
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Партия зеленых Украины идет на парламентские выборы - фото

Партия зеленых Украины

Партия Зеленых Украины — экологическая политическая партия

Партия зеленых Украины объявила на форуме в Национальном ботаническом саду имени Гришко об участии в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«По мнению участников Форума, сегодня Зеленая идеология — это не только вопрос экологии, но и кризисные вопросы, возникшие в связи с российской аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, угроза экологических катастроф, безработицы и, как следствие, трудовая миграция», — говорится в сообщении.

Партия зеленых выступает за введение безусловного базового дохода.

Партия Зеленых Украины — экологическая политическая партия, которая была создана в сентябре 1990 года, официально зарегистрирована в мае 1991 года. Высшим органом партии является съезд. Председатель ЦКР — Виталий Кононов.

Теги:   Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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