Гендиректор «плюсов» Ткаченко рассказал, зачем идет в Раду и будет ли баллотироваться в мэры Киева Сегодня, 08:41 1051 Цей матеріал також доступний українською Александр Ткаченко / Facebook Александр Ткаченко / Facebook

Генеральный директор 1+1, девятый номер списка Слуги народа Александр Ткаченко рассказал, как попал в партию президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью theБабель.



«Я понял, что в украинской политике открывается окно возможностей, которого не было 20 лет. Если решающее большинство голосов соберут Слуга народа и Голос, то в политику придут люди, которые в основном никогда в ней не были. Надеюсь, произойдет тотальная смена ценностей. Без этого идти в политику и участвовать в распиле я не видел смысла. Сейчас есть возможность своим опытом помочь изменить многие вещи к лучшему», — заявил Ткаченко, отвечая на вопрос, кто ему предложил место в списке Слуги народа и почему он согласился.

Ткаченко занимается координацией киевских мажоритарщиков. По его словам, ему, как «коренному киевлянину», не безразлична судьба города и он хочет «вернуть гордость за Киев».

На вопрос, связано ли это с тем, что в 2020 году он будет баллотироваться в мэры Киева, Ткаченко ответил: «Не собираюсь».