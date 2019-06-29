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«Скидывать в комменты»: член партии Зеленского ищет в Facebook кандидата на пост главы Николаевской ОГА

Вчера, 17:00
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Радио Свобода

Кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа Давид Арахамия

Секретарь Национального инвестиционного совета при президенте Украины, кандидат в народные депутаты от партии Слуга народа Давид Арахамия предлагает пользователям Facebook выдвигать свои кандидатуры на должность главы Николаевской ОГА.

«Николаев. Кто достоин быть губернатором? Какие есть кандидатуры?» — написал он.

Среди задач будущего главы облгосадминистрации Арахамия выделил: 1) уменьшить коррупцию; 2) снизить влияние криминалитета на жизнь региона; 3) втрое увеличить инвестиции в регион; 4) из прибрежной зоны «сделать конфетку»

Напомним, 26 июня Кабинет министров согласовал назначение восьми кандидатов на пост председателей ОГА, предложенных президентом Владимиром Зеленским. Это кандидаты на должность руководителей Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областей.

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Теги:   Николаевская ОГА партия Слуга народа Владимир Зеленский

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