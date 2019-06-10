Партия Зеленского. Что известно о первой десятке Слуги народа и самых спорных ее кандидатах Сегодня, 12:59 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Слуги народа Топ-представители Слуги народа в ходе съезда партии 9 июня Пресс-служба Слуги народа

9 июня в Киеве состоялся съезд партии Слуга народа, в ходе которого был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду.

НВ рассказывает, что известно о первых десяти участниках списка, а также о наиболее спорных кандидатах в депутаты от Слуги народа (включая мажоритарщиков).



Кто есть кто в первой десятке списка

1. Дмитрий Разумков

35-летний Разумков — глава партии Слуга народа. Он был «лицом» и главным спикером предвыборной кампании Зеленского, представляя его позицию в общении с журналистами.

До президентских выборов — управляющий партнер компании Ukrainian Politconsulting Group. В сфере политического консалтинга работает с середины 2000-х. Окончил Киевский институт международных отношений КНУ и Национальный университет Госпогранслужбы

Несколько лет был членом Партии Регионов (до избрания Виктора Януковича президентом в 2010 году). Отец Разумкова — бывший замсекретаря СНБО Александр Разумков, один из основателей Центра экономических и политических исследований (носит имя Разумкова после его смерти в 1999 году).

2. Руслан Стефанчук

После инаугурации Владимир Зеленский назначил Стефанчука своим советником и представителем президента в Верховной Раде

Стефанчук — доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Ранее в штабе Зеленского Стефанчука также называли идеологом партии Слуга народа и ответственным за разработку законопроектов.

В качестве помощника Стефанчук сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым. В 2011—2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

3. Ирина Венедиктова

Накануне второго тура выборов Зеленский представил Венедиктову в числе 20 человек своей команды — как эксперта в области реформирования судебной системы.

Ирина Венедиктова -профессор и доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин на юридическом факультете Харьковского национального университета им. В. Каразина. Одна из ее специализаций — медицинское право. Венедиктова — вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики, судья третейского суда по делам, связанным с медициной.

Несколько лет назад принимала участие в конкурсе на должность судьи в составе Верховного Суда Украины, однако не сдала экзамен.

4. Давид Арахамия

Хорошо известный в Украине IT-бизнесмен и волонтер. 40-летний Арахамия — основатель международной IT-компании Template Monster и крупной волонтерской организации Народный проект, помогающей украинским военным в зоне АТО с начала российской агрессии.

Известен также как Давид Браун. В начале 90-х из-за войны в Абхазии переехал с родителями из Грузии в украинский Николаев. После Революции достоинства был советником губернатора Николаевской области по вопросам волонтерской деятельности и возглавлял Совет волонтеров при Минобороны.

Еще в статусе президента Петр Порошенко наградил Арахамию орденом За заслуги третьей степени.

5. Галина Янченко

Впервые появилась в команде Владимира Зеленского накануне второго тура выборов — была представлена как эксперт в области digital-решений и антикоррупционной политики.

30-летняя выпускница Киево-Могилянской академии и социолог по образованию, Янченко — представитель поколения молодых общественных активистов. В 2014 году она основала Антикоррупционный штаб Киева, работала аналитиком Центра противодействия коррупции. Была депутатом Киевгорсовета от партии ДемАльянс. Входила в состав общественного совета при НАБУ.

6. Михаил Федоров

Федоров возглавляет digital -направление Слуги народа и одновременно является советником президента в этой же сфере.

Федоров был ответственным за digital-составляющую избирательной кампании Зеленского. В нее он пришел из бизнеса: Федоров является основателем digital-агентства SMMStudio, специализирующего в сфере интернет-маркетинга и рекламы в социальных сетях.

Именно он выстроил онлайн-коммуникацию Команды Зеленского и сеть ее страниц в соцсетях.

7. Александр Корниенко

Назначен руководителем штаба партии Слуга народа. Именно Корниенко в конце мая озвучил цель политсилы на предстоящих выборах — получить необходимое количество мест для создания однопартийного большинства в парламенте.

К команде Зеленского присоединился в начале 2019 года в качестве одного из координаторов избирательного штаба.

Известен как организатор социальных тренингов, политконсультант, был одним из сооснователей Союз инициативной молодежи.

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8. Анастасия Красносельская

Юрист по образованию, до недавнего времени — эксперт и член правления Центра противодействия коррупции. В этой организации возглавляла адвокационное направление.

Сделала существенный вклад в создание Антикоррупционного суда — от разработки и принятия закона до контроля за процессом отбора судей. Координировала мониторинг и анализ законопроектов и судебных решений, отстаивая независимость антикоррупционных органов.

9. Александр Ткаченко

Гендиректор телеканала 1+1, один из самых известных медиаменеджеров Украины. Теле- и кинопродюсер, журналист, ведущий.

В 1990-м окончил журналистский факультет КНУ, в середине 90-х впервые пришел на Студию 1+1, где создал новостную службу ТСН. Затем перешел на Новый канал и курировал телеканалы Виктора Пинчука (Новый, ICTV, СТБ). Был советником Виктора Ющенко в годы его работы премьер-министром Украины. Работал также заместителем гендиректора российского телеканала РЕН-ТВ.

С 2008 года — генеральный директор группы каналов 1+1 Media, куда входят 1+1, 2+2, ТЕТ и Плюсплюс.



10. Жан Беленюк



Заслуженный мастер спорта Украины, борец греко-римского стиля. Серебряный призер Олимпийских игр (2016), чемпион и бронзовый призер чемпионатов мира и нескольких чемпионатов Европы.

Может стать первым темнокожим депутатом в Верховной Раде (его родной отец родом из Руанды, а мать — украинка).

В комментарии Громадському заявил, что в качестве депутата надеется повлиять на развитие украинского спорта.



«Главная цель — это развитие спорта Украины, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международных аренах», — объяснил 28-летний Беленюк свое согласие войти в список Слуги народа. На президентских выборах он поддержал Зеленского.

Самые спорные кандидаты

Представляя список Слуги народа 9 июня, президент Владимир Зеленский заявил, что партии удалось проверить на честность не всех кандидатов, прошедших онлайн-отбор.

«Мы признаем, нам не хватало времени, чтобы полностью всех проверить. Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немножечко обмануть. Но мы точно знаем, вдруг что, общественность и честная журналистика укажет нам на ошибки, и мы их исправим», — отметил Зеленский.

В ответ на этот призыв журналисты и общественные деятели взялись изучать обнародованную сотню Слуги народа и перечень мажоритарщиков от партии, указав на нескольких кандидатов в депутаты, чья репутация вызывает вопросы.

Дмитрий Спивак (№ 33 в списке партии)

Экс-депутат Одесского горсовета за свою карьеру сменил множество политических партий, сотрудничая в том числе с СДПУ (о) Виктора Медведчука и партией Украина, вперед Натальи Королевской.

Волонтер Роман Синицын напомнил, что в последние годы Спивак регулярно появлялся в качестве аналитика и ведущего программы Субъективные итоги на телеканале NewsOne, близком к Медведчуку.

Синицын также приводит несколько цитат из выступлений Спивака либо написанных им материалов (все их можно найти в сети): «Грантососы пожирают страну» (2016 год), «Брат Ульяны Супрун — куратор ЦРУ по Украине» (2018 год), «В стране воцарились махновщина, страх, хаос и средневековье» (2017 год).

Максим Бужанский (кандидат по мажоритарному округу № 25 в Днепре)

Блогер Максим Бужанский известен своими критическими высказываниями относительно Революции достоинства, ее участников и многих последовавших нововведений. Их неоднократно цитировали российские пропагандистские СМИ и онлайн-издания.

В частности, Бужанский едко отзывался о введении в Украине Дня памяти и скорби 8 мая, который теперь отмечается наряду с Днем победы 9 мая: «Вам свистнули, что нужно скорбеть 8, а не праздновать 9, и вы побежали, подпрыгивая, боясь опоздать!» — писал Бужанский.

А осенью 2018 года, в канун пятой годовщины начала Революции достоинства, блогер так отзывался о Майдане и ситуации в стране: «Сделать первый шаг к тому, чтобы прекратить грабежи, блокировки каналов, избиения граждан от рядовых, до возомнивших себя политиками и кандидатами в президенты, можно только одним путём — похоронить первопричину, то есть Майдан».

На прежние высказывания Бужанского обратила внимание и журналист НВ Кристина Бердинских.

Александр Дубинский (кандидат по мажоритарному округу № 94 в Киевской области)

Дубинский известен как один из наиболее одиозных журналистов Украины. В мае 2019 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала на него в суд из-за обнародованного «расследования», в котором Дубинский бездоказательно обвинил Минздрав в хищениях и отмывании бюджетных средств под видом реформ.

«Александр Дубинский — лицо, не способное предоставить доказательства относительно своих же обвинений, но не стесняющееся ими разбрасываться. И делает это почти индустриальными темпами. Поэтому его материалы склонны считать заказными», — написала Супрун, подавшая иск о защите чести, достоинства, деловой репутации.

С 2010 года Дубинский начал работать на телеканале 1+1, где возглавил департамент журналистских расследований. «С тех пор он начал четко и последовательно отстаивать интересы владельца канала [Игоря Коломойского]. И не только как креативный продюсер программы Гроші, но и на других медийных площадках — в блогах для различных изданий», — пишет в своем майском материале о Дубинском Детектор медиа. Профессиональное журналистское сообщество и ранее неоднократно уличало Дубинского в заангажированности программ.