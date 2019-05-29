Журналисты выяснили, кто финансирует партию Слуга народа Вчера, 14:46 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Руководство партии Слуга народа REUTERS/Valentyn Ogirenko

В 2019 году украинцы перечислили партии Слуга народа 26 миллионов гривен, еще два миллиона добавила новосозданная общественная организация, говорится в расследовании Слидство.Инфо.

Первый взнос политсиле в 2018 году перевел основатель адвокатского бюро Качура Лоерс — 4 тысячи 600 гривен. В конце 2018 году еще пять человек перечислили партии всего почти 435 тысячи гривен. Среди них — сотрудники юридических компаний, в частности Катеринчук Моор и партнеры и Хиллмонт Партнерс.



Один из сотрудников, Сергей Нижний ранее был помощником нардепа Николая Катеринчука.

Также спонсорами стали директор Качура Лоерс и землячка Владимира Зеленского Светлана Пещанская.

Сообщается, что руководитель избирательного штаба Слуги народа Александр Корниенко также сказал, что партия имеет большую поддержку обычных людей — «физлиц», которые готовы пожертвовать небольшие суммы.

В отчете Слуги народа за первый квартал этого года Слидство. Инфо насчитало 30 физлиц. Журналисты обратили внимание на одну тенденцию: те же люди в один день делали по 2−3 платежа, а через время повторяли перевод.

В частности, отмечается, что киевлянин Андрей Рубашка несколькими переводами заплатил партии 1,6 миллиона гривен, столько же перевел и Олег Панькив, а Екатерина Кириченко из Чернигова отдала почти 1,3 миллиона гривен.

По данным издания, зарегистрированная только в декабре 2018 года общественная организация Лига Волонтеров в этом году перечислила партии 2 миллиона гривен.

Отмечается, что руководитель организации Елена Кострийчук рассказала, что организация осуществляет финансовую помощь на территории АТО. В то же время перевод в пользу Слуги народа она не смогла прокомментировать.

Сообщается, что Слуга народа была спонсором избирательной кампании Владимира Зеленского. Она внесла денежный залог за кандидата Зеленского в Центральную избирательную комиссию — 2,5 миллиона гривен, а также выплатила 13,2 миллиона гривен в избирательный фонд кандидата на пост президента.

Кроме того, сообщается, что партия оплатила бухгалтерские услуги адвокатского бюро Качура Лоерс — 50 тысяч гривен. И отдала 330 тысяч за пользование помещением компании Киностолица, которая входит в группу 95 Квартал.

В расследовании указывается, что за организацию штаба в день выборов в первом туре на Парковой аллее в Киеве партия заплатила 100 тысяч, а сама субаренда помещения обошлась партии в более 200 тысяч гривен.

Также отмечается, что партия пользуется несколькими офисами в Киеве, а также по одному в Харькове и Кривом Роге.

«Компания из группы Суркисов МТИР Эссет Менеджмент предоставляет партии офис на 30 квадратов в столице, стоимость которого не указали. Также в Киеве Слуга народа бесплатно пользуется помещением адвокатского бюро Качура Лоерс. Это — спонсорская помощь, которую оценили в 27 тысяч гривен за три месяца.

Сообщается, что кроме того, Слуга народа арендовала офис в Киеве в компании Амадеус Ко, которую СМИ связывали с выделением земли под строительство «вертолетной площадки» Януковича, и еще одно помещение — у предпринимателя и экс-депутата Олега Шевчука.

Журналисты добавляют, что всего за первый квартал этого года партия заплатила за аренду киевской недвижимости более 570 тысяч гривен. Помещение в Кривом Роге и Харькове обходятся партии в 36 и 92 тысяч гривен соответственно.

Отмечается, что ранее журналисты застали Зеленского у офиса на улице Белорусской в ​​Киеве, но данных об этом помещения в финотчете партии нет.