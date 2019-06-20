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Два дня подряд: партия Вакарчука заявила, что ее офис в Одессе «минируют»

Сегодня, 16:42
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Два дня подряд: партия Вакарчука заявила, что ее офис в Одессе «минируют» - фото

Пресс-служба Голоса

В партии заявили, что их волонтеры не смогли работать в помещении коворкинга

Партия Святослава Вакарчука Голос заявила, что в Одессе два дня подряд «минировали» их офис.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

В Голосе заявили, что во вторник, 18 июня и в среду, 19 июня их волонтеры не смогли работать в помещении коворкинга, по адресу ул. Ришельевская 33, из-за сообщения о заминировании. Вследствие проверки, полиция взрывчатку не нашла.

В партии убеждены, что сообщения о «минировании» связаны именно с деятельностью партии, ведь поступили они два дня подряд именно в то время, когда были запланированы встречи в коворкинге.

Однако, на работу это не повлияло, потому что они работали по другому адресу.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

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По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Одесса Святослав Вакарчук Голос

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