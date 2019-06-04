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Партия Вакарчука представила «автобус перемен»

4 июня, 14:18
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Партия Вакарчука представила «автобус перемен» - фото

Голос/Facebook

На «автобусе перемен» партия Голос отправится в тур по городам Украины

Партия музыканта Святослава Вакарчука Голос представила автобус, на котором сторонники политсили отправятся во всеукраинский тур.

Об этом говорится на странице партии Голос в Facebook.

«Стартуем 7 июня из Киева! Винница 9 июня, Хмельницкий 11 июня, Черновцы 12 июня, Ивано-Франковск 14 июня», — отметили в партии.

Ранее сам Вакарчук заявил, что с партией Голос едет во всеукраинский Тур перемен.

Команда в поддержку партии Вакарчука отправится в агитационный тур в июне и посетит более 300 населенных пунктов Украины.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «Уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «Ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду.

Теги:   Партия Голос Святослав Вакарчук

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