Партия Вакарчука предложила Силе Людей вместе идти на выборы в Раду Сегодня, 20:44 1265 Цей матеріал також доступний українською НВ Партия Голос будет участвовать в парламентских выборах НВ

Заместитель председателя партии Голос, которую возглавляет Святослав Вакарчук, Ярослав Юрчишин заявил, что их политсила предложила партии Сила Людей идти вместе на парламентские выборы.

Об этом сообщает Громадське.

«Общение происходит, предложение Силе Людей представлено, поэтому сейчас меч, скорее, на поле коллег», — сказал Юрчишин.

Нардеп Наталия Веселова, член партии Сила Людей отметила, что молодые партии должны объединяться вокруг ценностей, а выбрать надо партию, которая уже является брендом.

«Надо выбрать бренд, надо выбрать ту партию, которая уже зарегистрирована, на базе которой можно идти всем», — сказала она.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.