Партия Вакарчука обнародовала требования к своим будущим нардепам
Партия Святослава Вакарчука обнародовала требования к будущим нардепам от Голоса.
К кандидатам в народные депутаты Украины партия выдвигает 10 требований. в частности, они:
1. Имеют незапятнанную репутацию. Не зависящие от олигархов и готовы объяснить происхождение своего состояния;
2. Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины «Об очищении власти»;
3. Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии «Голос»;
4. Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;
5. Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;
6. Не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами;
7. Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;
8. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;
9. Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины;
10. Не являются народными депутатами Украины;
Персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.
«Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд „Голоса“ определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа», — говорится в сообщении.
16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.
По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».
Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.