Партия Вакарчука обнародовала требования к своим будущим нардепам Сегодня, 11:46 2439 Цей матеріал також доступний українською Голос/Facebook Святослав Вакарчук Голос/Facebook

Партия Святослава Вакарчука обнародовала требования к будущим нардепам от Голоса.

К кандидатам в народные депутаты Украины партия выдвигает 10 требований. в частности, они:

1. Имеют незапятнанную репутацию. Не зависящие от олигархов и готовы объяснить происхождение своего состояния;

2. Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины «Об очищении власти»;

3. Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии «Голос»;

4. Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны;

5. Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов;

6. Не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами;

7. Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре;

8. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами;

9. Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины;

10. Не являются народными депутатами Украины;

Персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.

«Также на съезде решим, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, съезд „Голоса“ определит, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа», — говорится в сообщении.

16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.