Кандидаты от партии Вакарчука обязались не идти в Раду более чем на два срока Сегодня, 16:39 318 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Голоса Кандидаты обязались инициировать изменения в Конституцию Пресс-служба Голоса

Кандидаты в нардепы от партии Голос подписали обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более чем на две каденции.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Кандидаты публично обязались инициировать изменения в Конституцию и законы, чтобы ограничить число полных каденций народного депутата до двух подряд.

Вакарчук отметил, что это делается для того, чтобы дать возможность новым людям приходить в парламент и продолжать изменения.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.