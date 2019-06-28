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Партия Вакарчука устроила акцию под парламентом и призвала «взять Раду в свои руки»

Вчера, 18:28
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liga.net

Святослав Вакарчук возле ВРУ

Партия Святослава Вакарчука Голос провела акцию у здания Верховной Рады с лозунгами «Возьмем Раду в свои руки».

Об этом сообщает Liga.net.

Как сообщили в партии, цель мероприятия — «напомнить стране, что настоящие изменения происходят в Верховной Раде».

Ранее в своем видеообращении Вакарчук заявил, что сейчас «Верховная Рада — не то место, которому доверяют украинцы».

Фото: liga.net

«Более 90% не доверяют Верховной Раде. Пришло время это изменить », — заявил он.

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Теги:   Верховная Рада Святослав Вакарчук Партия Голос

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