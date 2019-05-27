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Партия Вакарчука Голос назначила программного директора и заместителя руководителя избирательной кампании

Сегодня, 19:22
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Партия Вакарчука Голос назначила программного директора и заместителя руководителя избирательной кампании - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Святослав Вакарчук

Партия музыканта Святослава Вакарчука Голос назначила своим программным директором Павла Кухту, а заместителем руководителя избирательной кампании — Ярослава Железняка.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кухта — экс-заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине. В партии назвали его специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Также он работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.

Железняк — член SAGSUR, советник по связям с органами государственной власти. В 2015—2018 годах был советником министра экономического развития и торговли Украины, а в июле 2017 — назначен советником премьер-министра по связям с парламентом.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Голос Святослав Вакарчук

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