Партия Слуга народа выбрала либертарианство основой своей идеологии Вчера, 20:44 9811 Цей матеріал також доступний українською Макс Левин / LB.ua Руслан Стефанчук Макс Левин / LB.ua

Советник президента Украины Владимира Зеленского, его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что основой идеологии партии Слуга народа является либертарианство.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

«В основе идеологии нашей партии - лежит идеология либертарианства... Мы с этого начали формировать наши с ним [Зеленским] отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», - сказал он.

По словам Стефанчука, партия Слуга народа не ставит себе за цель борьбу за электорат. Ее подход - предложить открытую, ответственную и понятную политику.

Он добавил, что вопрос первой пятерки, которая поведет Слугу народа на выборах в Верховную Раду, пока не обсуждался.

«Первая пятерка, мне кажется, будет формироваться представительными принципами, а дальше будет влиять и комплексный отбор», - сказал он.