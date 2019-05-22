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Партия Слуга народа выбрала либертарианство основой своей идеологии

Вчера, 20:44
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Партия Слуга народа выбрала либертарианство основой своей идеологии - фото

Макс Левин / LB.ua

Руслан Стефанчук

Советник президента Украины Владимира Зеленского, его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что основой идеологии партии Слуга народа является либертарианство.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

«В основе идеологии нашей партии - лежит идеология либертарианства... Мы с этого начали формировать наши с ним [Зеленским] отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», - сказал он.

По словам Стефанчука, партия Слуга народа не ставит себе за цель борьбу за электорат. Ее подход - предложить открытую, ответственную и понятную политику.

Он добавил, что вопрос первой пятерки, которая поведет Слугу народа на выборах в Верховную Раду, пока не обсуждался.

«Первая пятерка, мне кажется, будет формироваться представительными принципами, а дальше будет влиять и комплексный отбор», - сказал он.

Теги:   партия Слуга народа Верховная Рада Руслан Стефанчук

Спецтема   Выборы в Раду

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