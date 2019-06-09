Партия Слуга народа представила первую двадцатку списка на выборах в Раду Сегодня, 12:51 Цей матеріал також доступний українською Слуга народу via Facebook Слуга народу via Facebook

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа представила первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах 2019 года.

Первым номером в списке стал глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Второй номер — представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Третий номер в списке заняла Ирина Венедиктова, эксперт команды президента по вопросам реформы судебной системы.

Следующие семь мест списка распределились так: Давид Арахамия, предприниматель и волонтер; Галина Янченко, эксперт по вопросам антикоррупционной политики; Михаил Федоров, руководитель digital-направления Слуги народа; Александр Корниенко, глава избирательного штаба Слуги народа; Анастасия Красносельская, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству; Александр Ткаченко, гендиректор телеканала 1+1; Жан Беленюк, спортсмен.

Номера с 10 по 20 в списке партии Слуга народа занимают, соответственно, Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования; Владислав Криклий, экономист; Елена Шуляк, эксперт по вопросам строительства; Дмитрий Наталуха, правозащитник; Елизавета Ясько, кинопродюсер; Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики; Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики; Михаил Радуцкий, врач; Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем; Даниил Гетьманцев, финансовый эксперт.

В воскресенье, 9 июня, в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоялся съезд партии Слуга народа. Во время съезда был утвержден и обнародован список кандидатов от партии на выборах в Верховную Раду. Возглавил политсилу советник президента Дмитрий Разумков.