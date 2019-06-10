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Партия Слуга народа объявила о начале праймериз

Сегодня, 18:47
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Партия Слуга народа объявила о начале праймериз - фото

Пресс-служба Слуги народа

Слуга народа начала праймериз

Политическая партия Слуга народа начала постпраймериз.

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

В партии предложили общественности проверить списки партии.

«Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов в избирательный список не достоин быть в нем и на это есть объективные причины, напишите нам об этом!» — сказано в заявлении.

Отправить информацию о том или ином претенденте в избирательный список можно через официальный Тelegram-канал партии Слуга народа.

Напомним, что в Киеве в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко прошел съезд партии Слуга народа.

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Теги:   Праймериз партия Слуга народа

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