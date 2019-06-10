Партия Слуга народа объявила о начале праймериз Сегодня, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Слуги народа Слуга народа начала праймериз Пресс-служба Слуги народа

Политическая партия Слуга народа начала постпраймериз.

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

В партии предложили общественности проверить списки партии.

«Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов в избирательный список не достоин быть в нем и на это есть объективные причины, напишите нам об этом!» — сказано в заявлении.

Отправить информацию о том или ином претенденте в избирательный список можно через официальный Тelegram-канал партии Слуга народа.

Напомним, что в Киеве в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко прошел съезд партии Слуга народа.