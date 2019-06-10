Партия Слуга народа объявила о начале праймериз
Политическая партия Слуга народа начала постпраймериз.
Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.
В партии предложили общественности проверить списки партии.
«Если вы считаете, что кто-то из 100 претендентов в избирательный список не достоин быть в нем и на это есть объективные причины, напишите нам об этом!» — сказано в заявлении.
Отправить информацию о том или ином претенденте в избирательный список можно через официальный Тelegram-канал партии Слуга народа.
Напомним, что в Киеве в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко прошел съезд партии Слуга народа.