Партия Слуга народа объявила о наборе кандидатов в мажоритарных округах Вчера, 19:09 Цей матеріал також доступний українською Команда Зеленского Команда Зеленского

Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа объявила о начале отбора кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.

Как сообщили в пресс-службе партии, заявки будут приниматься в течение следующих четырех дней.

«Кандидат по мажоритарному округу: готов быть слугой народа, возглавлять деятельность своего округа, готов помогать президенту и поддерживать планы команды», - сообщили в партии Зеленского.

Среди требований к кандидату перечислены патриотизм, порядочность, трудолюбие, умение слушать и понимать проблемы, выполнять свои обещания.

«Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открыт, воспитан, готов диджитализировать общество», - говорится в сообщении.

Напомним, что Владимир Зеленский после вступления на пост президента Украины распустил Верховную Раду восьмого созыва. Досрочные выборы назначены на 21 июля.

Партия Слуга народа уже запустила процесс отбора кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Раду.