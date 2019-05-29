Партия Слуга народа объявила о наборе кандидатов в мажоритарных округах
Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа объявила о начале отбора кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.
Как сообщили в пресс-службе партии, заявки будут приниматься в течение следующих четырех дней.
«Кандидат по мажоритарному округу: готов быть слугой народа, возглавлять деятельность своего округа, готов помогать президенту и поддерживать планы команды», - сообщили в партии Зеленского.
Среди требований к кандидату перечислены патриотизм, порядочность, трудолюбие, умение слушать и понимать проблемы, выполнять свои обещания.
«Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открыт, воспитан, готов диджитализировать общество», - говорится в сообщении.
Напомним, что Владимир Зеленский после вступления на пост президента Украины распустил Верховную Раду восьмого созыва. Досрочные выборы назначены на 21 июля.
Партия Слуга народа уже запустила процесс отбора кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Раду.