«Нардепы стали обузой». Партии Слуги народа не будет существовать в нынешнем виде, Зеленский изменит название — Кошель 27 июля, 16:12 NV Премиум Партии Слуги народа не будет существовать, — Алексей Кошель (Фото:sluga-narodu.com)

Политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV объяснил, почему считает, что из-за скандальности нардепов от партии Слуга народа политическая сила прекратит свое существование.

Алексей Кошель Председатель Комитета избирателей Украины

В Слуге народа четко понимают, что подавляющее большинство депутатов не попадут в новый избирательный список.

И я даже думаю, что количество скандалов в партии Слуга народа на сегодня настолько велико, что придется прощаться с подавляющим большинством депутатов этой политической партии. То есть они стали обузой, они как гири висят на этой политической силе.

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И я думаю, что больше в нынешнем виде партии Слуги народа мы не увидим.

То есть, очевидно, это будет партия под названием Команда Зеленского, возможны другие названия. Это вопросы технические, это разработка политехнологов.

