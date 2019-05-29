Оксана Бедратенко
Что делать Зеленскому прямо сейчас?
Андрей Смирнов
Зеленский показал, как можно его устранить
Олег Рыбачук
Зачем Зеленскому Саакашвили?
Тимофей Милованов
Два приоритета Украины
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Партия Порошенко планирует 6 июня выдвинуть кандидатов на выборы

Вчера, 16:49
Цей матеріал також доступний українською
Партия Порошенко планирует 6 июня выдвинуть кандидатов на выборы - фото

НВ

Европейская солидарность планирует участвовать в парламентских выборах

Партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность планирует в четверг, 6 июня провести съезд, на котором примет решение по выдвижению кандидатов на парламентских выборах, заявил заместитель фракции БПП Алексей Гончаренко.

«6 июня мы проведем съезд партии по выдвижению кандидатов на выборы в Верховную Раду. Это будет основной съезд партии Европейская солидарность», — сказал он.

По словам нардепа, в субботу, 31 мая состоится «технический» съезд партии.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко прогнозировал вхождение части нардепов от Народного фронта в партию Петра Порошенко Европейская солидарность.

Напомним, что 24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.

Теги:   Досрочные выборы в ВР партия Европейская Солидарность Алексей Гончаренко Фракция БПП

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 14:47

img
Зеленский внес в Раду законопроект о процедуре импичмента
Финансы

Вчера, 18:41

img
Окружной админсуд отменил решение НБУ об исключении PWC из реестра аудиторских фирм
События

Вчера, 09:53

img
СБУ временно ввела в Запорожской области особый режим

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:48

img
Нардеп Гончаренко внес в Раду законопроект об импичменте президента
29154
Политика

Вчера, 20:34

img
Зеленский созвал СНБО после аварии на шахте во Львовской области
21508
Политика

28 мая, 12:47

img
Пусть лучше скандал, чем все рухнет. Интервью НВ с замглавы АП Кириллом Тимошенко
17245