Партия Порошенко планирует 6 июня выдвинуть кандидатов на выборы Вчера, 16:49 Цей матеріал також доступний українською НВ Европейская солидарность планирует участвовать в парламентских выборах НВ

Партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность планирует в четверг, 6 июня провести съезд, на котором примет решение по выдвижению кандидатов на парламентских выборах, заявил заместитель фракции БПП Алексей Гончаренко.

«6 июня мы проведем съезд партии по выдвижению кандидатов на выборы в Верховную Раду. Это будет основной съезд партии Европейская солидарность», — сказал он.

По словам нардепа, в субботу, 31 мая состоится «технический» съезд партии.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко прогнозировал вхождение части нардепов от Народного фронта в партию Петра Порошенко Европейская солидарность.

Напомним, что 24 мая учредительный съезд БПП Солидарность принял решение о смене названия — отныне политсила называется Европейская солидарность.