Суд запретил партию Русь единая, которая ранее называлась Партия политики Путина 24 июня, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Суд запретил бывшую Партию политики Путина (Фото:Скриншот/Youtube/ТСН/Новости Украины: в нашей стране официально зарегистрирована «Партия политики Путина»)

В пятницу, 24 июня, Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил политическую партию Русь Единая, которая ранее называлась Партия политики Путина.

Об этом сообщается в Facebook суда.

В суде рассказали, что удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность партии Русь Единая; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других.

Видео дня

В четверг, 23 июня, Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Прогрессивной социалистической партии Украины, основанной в 1996 году Наталией Витренко.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

Суд уже запретил деятельность партий ОПЗЖ, Оппозиционный блок, Партия Шария, Наши, Блок Владимира Сальдо, Социалистическая партия, Держава, Социалисты, Справедливость и развитие, Левая оппозиция и Союз левых сил.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.