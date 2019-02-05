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Партия Медведчука резко отреагировала на открытие против него дела о сепаратизме

Сегодня, 17:36
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vybor.ua

Партия Медведчука назвала его "главным идеологическим конкурентом власти" на выборах

В пророссийской партии Оппозиционная платформа - За життя, главой политсовета которой является кум президента РФ Виктор Медведчук, резко отреагировали на открытие против него уголовного дела о сепаратизме.

В официальном комментарии политсилы утверждается, что его слова о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" якобы никак не свидетельствует о попытке превратить Украину в федеративное государство и не противоречат Конституции.

Кроме того, в пресс-службе партии заявили, что решение Генеральной прокуратуры начать уголовное производство после этого предложения Медведчука, нацелено против "главного идеологического конкурента власти на президентских выборах".

Ранее сообщалось, что после обращения народного депутата Андрея Тетерука ГПУ открыла уголовное производство в отношении Виктора Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме.

"Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с созданием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", - сообщила спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Теги:   Государственная измена Сепаратисты Виктор Медведчук

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