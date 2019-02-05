Партия Медведчука резко отреагировала на открытие против него дела о сепаратизме
В пророссийской партии
Оппозиционная платформа - За життя, главой политсовета которой является кум президента
РФ Виктор Медведчук, резко отреагировали на открытие против него уголовного дела
о сепаратизме.
В официальном комментарии
политсилы утверждается, что его слова о необходимости образования так
называемого "автономного региона Донбасс" якобы никак не
свидетельствует о попытке превратить Украину в федеративное государство и не
противоречат Конституции.
Кроме того, в пресс-службе партии заявили, что решение Генеральной прокуратуры начать уголовное производство после этого
предложения Медведчука, нацелено против "главного идеологического конкурента
власти на президентских выборах".
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Ранее сообщалось,
что после обращения народного депутата Андрея Тетерука ГПУ открыла уголовное производство
в отношении Виктора Медведчука по подозрению в госизмене и сепаратизме.
"Медведчук
сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года, заявив о
необходимости образования так называемого "автономного региона
Донбасс" с созданием собственного парламента и правительства, а также о
закреплении такого статуса в Конституции Украины", - сообщила спикер
Генпрокуратуры Лариса Сарган.