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Партия Кличко будет выдвигать только мажоритарщиков на выборах в Раду

Сегодня, 14:40
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Партия Кличко будет выдвигать только мажоритарщиков на выборах в Раду - фото

Удар / Twitter

Виталий Кличко

Партия мэра Киева Виталия Кличко Удар на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.

Об этом говорится на странице политсилы в Twitter.

Соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье, 9 июня.

«По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду. Саакашвили отказался.

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Теги:   Виталий Кличко УДАР Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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