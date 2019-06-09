Партия Кличко будет выдвигать только мажоритарщиков на выборах в Раду
Сегодня, 14:40
Партия мэра Киева Виталия Кличко Удар на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.
Об этом говорится на странице политсилы в Twitter.
Соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье, 9 июня.
«По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду. Саакашвили отказался.