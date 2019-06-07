Партия Гройсмана отказалась от мажоритарщиков на выборах в Раду Сегодня, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Vladyslav Musiienko/Reuters Гройсман возглавил список своей партии Vladyslav Musiienko/Reuters

Политическая партия премьер-министра Владимира Гройсмана Украинская стратегия не будет выдвигать кандидатов в одномандатных избирательных округах на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщил министр Кабмина и один из членов партии Александр Саенко, пишет Интерфакс-Украина.

«У нас не будет кандидатов по мажоритарке» — сказал он.

Саенко объяснил, что за такой короткий избирательный период сложно подобрать людей, в которых партия была бы уверена.

Напомним, на съезде партии Украинская стратегия представили список кандидатов и программу.

В первую пятерку, кроме самого Гройсмана, вошли также три действующих министра.

Напомним, президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Он также создал политическую партиюУкраинская стратегия. Он исключил участиев выборах в Верховную Раду в составе какого-либо объединения.

Во время голосования отставку Гройсмана поддержали лишь 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.