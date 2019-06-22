Партия Гражданская позиция. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы 22 июня, 10:01 2098 Цей матеріал також доступний українською Гражданская позиция via Facebook Для участия в выборах партия Гриценко объединилась еще с тремя политсилами Гражданская позиция via Facebook

НВ рассказывает о партиях, участвующих в досрочных выборах в Верховную Раду. Партия Гражданская позиция балансирует на грани преодоления 5%-го проходного барьера в парламент.

Главное о партии

Гражданская позиция — проевропейская политическая сила, которую создал экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Изначально появилась как общественное движение в 2008 году — на тот момент его глава Гриценко был народным депутатом, председателем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.



В феврале 2010 года появилась сама партия Гражданская позиция. Через полтора года политсила вошла в состав Комитета сопротивления диктатуре — оппозиционного объединения, которое противостояло режиму президента Виктора Януковича.

На парламентских выборах 2012 года Гриценко и еще несколько представителей Гражданской позиции прошли в состав Рады по спискам Батькивщины (тогда оппозиционные партии объединились под брендом Батькивщины, поскольку участие блоков на выборах запретили, а проходной барьер повысили с 3% до 5%).

На досрочные выборы 2014-го Гражданская позиция пошла самостоятельно и не попала в парламент, поэтому в нынешней Раде VIII созыва партия не представлена. Ее лидер Анатолий Гриценко также трижды участвовал в президентских выборах (2010, 2014 и 2019 годы).

Для участия в выборах в Раду 2019 партия Гражданская позиция объединилась с тремя политсилами: партиями Народный контроль (лидер Дмитрий Добродомов), Родная страна (лидер Николай Томенко) и Европейская партия Украины (лидер Николай Катеринчук). При этом Гриценко заявил, что готов сформировать и возглавить правительство.

Что обещает Гражданская позиция:

отмена призыва и создание профессиональной армии;

движение в НАТО и ЕС; установление союзнических отношений с США и Великобританией на период до вступления Украины в НАТО;

антикоррупционная и судебная реформы; приоритет — искоренение коррупции среди руководства Администрации президента, Кабмина, в Верховной Раде, среди руководства МВД, СБУ, ГПУ, в судах и других госорганах;

лишение Службы безопасности Украины « экономических» полномочий;

экономических» полномочий; государственная программа кредитования жилья и создания рабочих мест для вынужденных переселенцев;

снижение налогообложения заработной платы;

введение персональной финансовой ответственности чиновника за блокирование работы предприятия;

открытые конкурсы для работников ГФС и таможни; ликвидация налоговой милиции;

лишение депутатского мандата за 10% прогулов пленарных заседаний; лишение мандата и уголовное дело — за кнопкодавство;

отмена депутатской неприкосновенности;

введение системы обязательного государственного медицинского страхования;

жесткие нормативы по выбросам загрязняющих веществ от деятельности промышленности и транспорта;

не менее 1% ВВП на государственное финансирование культуры и духовности, увеличение заработной платы ученых и педагогов;

введение рынка земли сельскохозяйственного назначения, при выполнении двух условий: нормирование земельных отношений (на 100% наполнить Государственный земельный кадастр и полностью согласовать его с Реестром имущественных прав) и создание системы предотвращения земельного рейдерства;

100% наполнить Государственный земельный кадастр и полностью согласовать его с Реестром имущественных прав) и создание системы предотвращения земельного рейдерства; дешевые кредиты фермерам.

Кто в списках

Первую десятку списка Гражданской позиции возглавил ее лидер Анатолий Гриценко, экс-нардеп и бывший министр обороны.

Второе место занял нардеп Дмитрий Добродомов, глава партии Народный контроль, бывший журналист-расследователь и экс-директор медиа-холдинга ZIK. Тройку списка партии замыкает Николай Томенко, экс-вице-премьер по гуманитарным вопросам и лидер партии Родная страна.

Далее в списке расположились экс-нардеп Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины и бывший глава исполкома партии Наша Украина; бывший секретарь Временной спецкомиссии по проверке судей и член Общественного совета добродетели Марина Соловьева; экс-депутат Львовского городского совета и вице-консул Почетного консульства Бельгии во Львове Анатолий Забарило; депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк; депутат совета Заболотовской поселковой общины (Ивано-Франковская область) Николай Ладовский.

Последние два места в десятке списка партии получили экс-нардеп Егор Фирсов (был лидером партии Альтернатива до ее слияния с Гражданской позицией) и генерал-майор Виктор Трепак, доцент кафедры уголовного права и криминологии ЛНУ, бывший руководитель Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Во главе второй десятки списка — экс-заместитель главы НБУ, бывший заместитель министра финансов Александр Савченко, известный экономист, финансист, банкир, доктор экономических наук и ректор Международного института бизнеса, в прошлом — исполнительный директор Европейского банка реконструкции и развития. За ним в списке расположился ветеран АТО и экс-заместитель командира батальона Айдар Александр Кралюк.

13-е место занял руководитель избирательного штаба Гражданской позиции Андрей Мисик (он также является председателем исполкома партии Народный контроль), 14-е — эксперт по вопросам градостроительства Татьяна Урсалова; 15-е — председатель киевского избирательного штаба Гражданской позиции Александр Федоренко.

Полный перечень тех, кто вошел в список Гражданской позиции и баллотируется от партии в одномандатных избирательных округах, можно посмотреть здесь.

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Социология

Самые свежие социологические опросы свидетельствуют о том, что Гражданской позиции может не хватить голосов, чтобы попасть в Верховную Раду, хотя она приближается к проходному барьеру в 5%.

По данным социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Яременко и центром Социальный мониторинг (результаты опубликованы 20 июня), партию готовы поддержать 4% респондентов из тех, кто определился и готов проголосовать. Таким образом, Гражданская позиция делит шестое место вместе с партией Сила и честь (также 4%).

Исследование, проведенное социологической группой Рейтинг и обнародованное 19 июня, дает партии 2,2% поддержки среди респондентов, которые определились с выбором и готовы проголосовать.

А по данным опроса Киевского международного института социологии, которые были обнародованы 10 июня, партию готовы поддержать 1,8% среди тех, кто планирует голосовать и определился со своим выбором.