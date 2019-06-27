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Партия Голос отозвала еще одного кандидата в депутаты

27 июня, 11:00
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Цей матеріал також доступний українською

goloszmin.org

Еще один кандидат исключен из-за несоответствия критериям Голоса

Партия Голос Святослава Вакарчука отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 121 Львовской области Дмитрия Огнева.

В пресс-службе сообщили, что такое решение связано с несоответствием Огнева критериям партии.

Отмечается, что номинационный комитет принял такое решение по результатам внутренней проверки, после того как в партию обратился ряд журналистов-расследователей и активистов.

«Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня партия Голос исключила из списка двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах.

Был исключен кандидат в Волынской области Тарас Шкитер (выдвигался по округу № 22) на основании доказательств движения Честно о том, что он был связан с деятельностью партии Украинский выбор Виктора Медведчука в Луцке.

Другой кандидат Евгений Кугук (выдвигался по округу № 217 в Киеве) баллотировался по спискам Оппозиционного блока на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Святослав Вакарчук Партия Голос

Спецтема   Выборы в Раду

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