Вакарчук призвал своих сторонников стать наблюдателями на парламентских выборах Вчера, 17:12 457 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / GLEB GARANICH REUTERS / GLEB GARANICH

Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук призвал своих сторонников становиться официальными наблюдателями от партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Об этом Вакарчук написал на своей странице в Facebook в субботу, 29 июня.

«Для того чтобы изменения произошли и были неотвратимы, нам нужно делать конкретные шаги. Голос должен не только получить хороший результат на выборах, но и защитить его! Становитесь официальными наблюдателями от партии Голос на выборах 21 июля. Нам нужны волонтеры, которые помогут учесть выбор каждого», — отметил политик.

Он добавил, что зарегистрироваться наблюдателем от Голоса можно на сайте партии.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.