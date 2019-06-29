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Вакарчук призвал своих сторонников стать наблюдателями на парламентских выборах

Вчера, 17:12
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REUTERS / GLEB GARANICH

Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук призвал своих сторонников становиться официальными наблюдателями от партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Об этом Вакарчук написал на своей странице в Facebook в субботу, 29 июня.

«Для того чтобы изменения произошли и были неотвратимы, нам нужно делать конкретные шаги. Голос должен не только получить хороший результат на выборах, но и защитить его! Становитесь официальными наблюдателями от партии Голос на выборах 21 июля. Нам нужны волонтеры, которые помогут учесть выбор каждого», — отметил политик.

Он добавил, что зарегистрироваться наблюдателем от Голоса можно на сайте партии.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Партия Голос Святослав Вакарчук

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