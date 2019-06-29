Вакарчук призвал своих сторонников стать наблюдателями на парламентских выборах
Лидер партии Голос, музыкант Святослав Вакарчук призвал своих сторонников становиться официальными наблюдателями от партии на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
Об этом Вакарчук написал на своей странице в Facebook в субботу, 29 июня.
«Для того чтобы изменения произошли и были неотвратимы, нам нужно делать конкретные шаги. Голос должен не только получить хороший результат на выборах, но и защитить его! Становитесь официальными наблюдателями от партии Голос на выборах 21 июля. Нам нужны волонтеры, которые помогут учесть выбор каждого», — отметил политик.
Он добавил, что зарегистрироваться наблюдателем от Голоса можно на сайте партии.
Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.