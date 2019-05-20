Партия Голос: Вакарчук объяснил выбор названия для своей политсилы 20 мая, 20:37 1046 Цей матеріал також доступний українською Святослав Вакарчук via Facebook Святослав Вакарчук via Facebook

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук рассказал, что такое название его политической силы было выбрано из-за того, что это слово характеризует украинских избирателей и их желание перемен в стране.

В интервью Радио НВ он подчеркнул, что является символичным то, что слово «голос» имеет два значения — звучание речи и единица голосования на выборах.

«Оно имеет два значения, и оба значения очень важны для нас. <...> Потому что голос — это их [избирателей, — Ред.] голос, которым они демонстрируют желание перемен, это их голос изменений. А с другой стороны, это их голос, которым они могут проголосовать. <...> Голос — это, собственно, то, что характеризует украинского избирателя и его желание перемен. Что, как не голос?» — отметил Вакарчук.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью Радио НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него «ничто не может повлиять».

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Также Вакарчук представил свою команду. В неё вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющая обязанности главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.