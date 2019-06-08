Партия Голос утвердила решение об участии политсилы в парламентских выборах Вчера, 19:31 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Святослав Вакарчук REUTERS/Gleb Garanich

В субботу, 8 июня, на съезде партии Голос ее члены единогласно проголосовали за участие политсилы в парламентских выборах в Украине 2019 года.

Помимо этого, 39-ю голосами была утверждена программа партии и партийный список Голоса.

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Напомним, 16 мая на Старокиевской горке в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения». В интервью НВ он уточнил, что его решение является окончательным и на него"ничто не может повлиять".

Также Вакарчук представил свою команду. В нее вошли экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко, исполнительный директор Transparency International Ярослав Юрчишин, ветеран боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин с позывным Богема, профессор кардиологии Юрий Соколов и экс-исполняющий обязанности председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская.