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Партия Голос представила первую двадцатку списка на выборах в Раду

Вчера, 19:54
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Партия Голос представила первую двадцатку списка на выборах в Раду - фото

Сриншот с видео партии Голос/Facebook

Вакарчук возглавил список Голоса

Партия Святослава Вакарчука Голос представила первую двадцатку своего списка для участия в выборах в Верховную Раду.

Возглавил список сам украинский музыкант. Вторым номером стала экс-министр экономики Юлия Клименко, третье место заняла глава компании Ring Ukkraine и IT-предприниматель Рудык Кира.

Четвертое место в списке занял специалист в парламентаризме Ярослав железняк, пятое — член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова.

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Во вторую пятерку вошли юрист Олег Макаров, экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, журналист Сергей Рахманин, бывшая и.о. главы Одесской ОГА Соломия Бобровская и экс-замминистра здравоохранения по европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Далее следуют управляющий партнер DLA Pipers Александр Курдидик; экономист Владимир Цабаль; глава Комиссии по борьбе с коррупцией в Киевском городском совете Андрей Осадчук; ветеран АТО, «киборг» Роман Костенко; глава Украинской галицкой партии Роман Лозинский; экс-замминистра образования Инна Совсун; экс-замглавы Минобразования Леся Василенко; представитель Курултая крымскотатарского народа Рустем Умеров; экономист Алина Свидерская и ветеран АТО, «киборг» Андрей Шараскин.

Напомним, 16 мая Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

По его словам, партия Голос идет в парламент, чтобы «уничтожить старую политику и создавать политику новую».

Теги:   Досрочные выборы в ВР Голос Святослав Вакарчук

Спецтема   Выборы в Раду

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