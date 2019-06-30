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ЦИК сняла с выборов кандидата из партии Голос

Сегодня, 01:00
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Oleksandr Kurdydyk/Facebook

Александр Курдыдык баллотировался в списке партии Голос под 11-м номером

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии Голос Александра Курдыдыка.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Курдыдык баллотировался в списке партии Голос под 11-м номером.

Является юристом и управляющим партнером DLA Pipers.

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Также ЦИК отменила регистрацию еще одного кандидата от Голоса Дмитрия Огнева, который ранее был отозван из-за несоответствий критериям партии.

Напомним, на этом же заседании ЦИК приняла решение о регистрации партии Рух Новых сил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на парламентских выборах.

Теги:   Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины Партия Голос

Спецтема   Выборы в Раду

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