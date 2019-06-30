ЦИК сняла с выборов кандидата из партии Голос
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии Голос Александра Курдыдыка.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Курдыдык баллотировался в списке партии Голос под 11-м номером.
Является юристом и управляющим партнером DLA Pipers.
Также ЦИК отменила регистрацию еще одного кандидата от Голоса Дмитрия Огнева, который ранее был отозван из-за несоответствий критериям партии.
Напомним, на этом же заседании ЦИК приняла решение о регистрации партии Рух Новых сил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на парламентских выборах.