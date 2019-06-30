ЦИК сняла с выборов кандидата из партии Голос Сегодня, 01:00 1178 Цей матеріал також доступний українською Oleksandr Kurdydyk/Facebook Александр Курдыдык баллотировался в списке партии Голос под 11-м номером Oleksandr Kurdydyk/Facebook

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии Голос Александра Курдыдыка.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.



Курдыдык баллотировался в списке партии Голос под 11-м номером.

Является юристом и управляющим партнером DLA Pipers.

Также ЦИК отменила регистрацию еще одного кандидата от Голоса Дмитрия Огнева, который ранее был отозван из-за несоответствий критериям партии.

Напомним, на этом же заседании ЦИК приняла решение о регистрации партии Рух Новых сил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на парламентских выборах.