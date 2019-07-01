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Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

В партии Голос рассчитывают набрать до 24−25% голосов на выборах в Раду

Сегодня, 08:19
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Голос/Facebook

В партии Голос надеются набрать 25% голосов на выборах

Глава штаба партии Голос Юлия Клименко заявила, что политсила рассчитывает максимально набрать 24−25% голосов на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом она сказала в интервью Украинской правде.

«Я хочу сказать о процентах, что мы видим четко наш потенциальный рост, и мы видим, что мы можем как минимум 24−25% провести. Если мы успеем активно сделать агитационную кампанию. Безусловно, если бы кампания была длиннее, проценты были бы, возможно, и больше. Но наши возможности — это минимум 10%, максимум 24%», — отметила Клименко.

По ее словам, «Голос отбирает у всех понемножку».

«Мы уже видим, что даже у Слуги народа немного забираем. Ранее мы были пятыми, теперь стали третьими. Это значит, что у всех, кто ниже, мы «подъели», — добавила Клименко.

Напомним, согласно данным опроса социологической группы Рейтинг, лидером симпатий среди украинцев остается Слуга народа, которую поддерживают 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Далее идет Оппозиционная платформа — За життя с 12,1% поддержки. Партия Голос (8,4%) Святослава Вакарчука в этом соцопросе опередила Европейскую Солидарность (7,2%) и Батькивщину (7,0%).

Теги:   Досрочные выборы в ВР Юлия Клименко Партия Голос

Спецтема   Выборы в Раду

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