13 ноября 2018, вторник

Партия Ляшко купила рекламу на телеканалах 112 и NewsOne за деньги из госбюджета - КИУ

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Партия Ляшко закупила рекламу на 112 и NewsOne, а потом проголосовала за санкции

Партия Ляшко закупила рекламу на 112 и NewsOne, а потом проголосовала за санкции

В третьем квартале 2018 года радикальная партия Олега Ляшко потратила на рекламу на телеканалах 112 Украина и NewsOne деньги, которые были получены из госбюджета, заявили в Комитете избирателей Украины.

При этом партия поддерживает санкции против этих каналов.

Так, в течение июля-сентября РПЛ потратила на ТВ-рекламу 3 млн грн. Из них 900 тысяч бюджетных средств получил телеканал 112 Украина. Еще 900 тыс. грн получила ООО Новости 24 за "размещение информационных роликов в эфире телеканала NewsOne".

"Несмотря на предоставление каналам бюджетных средств, в октябре большинство народных депутатов РПЛ поддержали санкции против 112 и NewsOne. Соответствующее постановление Верховной Рады поддержали 16 народных депутатов, в том числе Олег Ляшко", - подчеркнули в КИУ.

Активисты добавили, что это уже не первый случай, когда РПЛ платит за рекламу на этих телеканалах за бюджетные средства. В втором квартале 2017 года партия заплатила 112 Украина 3 млн гривен, а во втором квартале 2018 – 1,7 млн грн. 

По данным КИУ, всего в июле-сентябре РПЛ потратила 12,9 млн грн. Треть средств, 4,8 млн, партия направила на рекламу.  При этом из 12,9 млн грн лишь 87 тыс. грн были собственными средствами партии. Остальные - деньги из госбюджета.

Ранее Верховная Рада рекомендовала СНБО Украины ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne на фоне обвинений ресурсов в прокремлевской пропаганде. 18 октября нардепы не смогли отменить данное постановление.

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