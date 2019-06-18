Парламентские выборы: Шансы на проход в Раду сохраняют пять партий, Сила и честь — балансирует на грани Сегодня, 12:43 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода В Раду могут пройти пять партий Радио Свобода

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять партий, еще одна находится на грани прохождения с учетом статистической погрешности.

Об этом свидетельствуют данные роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, сообщает Интерфакс-Украина.



Данные исследования свидетельствуют, что за партию Слуга народа готовы проголосовать 47,5% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, за Оппозиционную платформу — За життя — 11%, ВО Батькивщину — 8,7%, Европейскую солидарность — 8,3% опрошенных, Голос — 5,3%.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия Сила и честь, у которой 3,9% поддержки.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.