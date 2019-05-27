Парламентские выборы: Кличко вел переговоры об объединении с Вакарчуком и Смешко — СМИ Сегодня, 09:08 2607 Цей матеріал також доступний українською НВ По данным СМИ, Кличко близок к достижению договоренностей об объединении с партией Смешко НВ

Для укрепления электоральных позиций партии УДАР мэр Киева Виталий Кличко вел переговоры об объединении со Святославом Вакарчуком и Игорем Смешко, пишет РБК-Украина.

Кроме того, по информации издания, переговоры о возможном объединении ведутся и с политической силой Юлии Тимошенко.



Отмечается, что с Вакарчуком попытки договориться завершились безрезультатно буквально на старте.

Что же касается Смешко, то с ним лидер УДАРа якобы был близок к достижению договоренностей.



По словам источника из команды Порошенко, знакомого с ходом переговоров, стороны рассматривали две возможные конструкции такого союза: либо на базе УДАРа со Смешко во главе списка, либо же на базе партии Смешко Сила и честь с добавлением в название слова «удар». К концу прошлой недели стороны еще не достигли окончательного компромисса.



Также, по информации РБК-Украина, лидеру УДАРа поступало предложение присоединиться к так называемой «партии мэров» Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

Издание обратилось за комментариями по поводу будущего УДАРа в пресс-службу Виталия Кличко, а также к народным депутатам, которые представляют в БПП группу УДАР — советнику мэра Дмитрию Белоцерковцу и главе партии УДАР Оксане Продан.

На вопросы о причинах отделения УДАРа от Солидарности, о переговорах и возможности объединения или с партией Вакарчука, или с партией Смешко, или c «партией мэров», а также о том, кто может возглавить УДАР на выборах в Раду, Оксана Продан ответила, что УДАР ищет «пути для реализации наработок и обеспечения изменений в Украине».

«Политики всегда ведут переговоры друг с другом, если имеют общие или касающиеся цели и стремления, УДАР в этом не исключение, совместные усилия всегда эффективны. На выборы идем, съезд готовим, там и представим свой план», — сказала Продан, не став вдаваться в подробности.

Согласно последнему соцопросу, рейтинг партии Кличко по состоянию на середину мая не превышает одного процента.



Ранее журнал НВ писал, что бывший боксер Владимир Кличко может принять участие в парламентских выборах в качестве лидера обновленной и отделенной от БПП партии УДАР, возглавляемой его братом и киевским мэром Виталием Кличко.

22 мая Виталий Кличко заявлял, что депутаты от партии УДАР поддерживают снижение проходного барьера в Раду до 3%. Однако Верховная Рада отказалась голосовать за соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского.