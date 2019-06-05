Парламентские выборы: ЦИК зарегистрировала 35 кандидатов в депутаты Вчера, 18:59 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Радио Свобода

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще трех кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Зарегистрировали трех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, а именно: Мартовицкого А.В. — в ОВО № 36, Дячук Ю.В. — в ОВО № 207, Петрова В.В. — в ОВО № 221.

Таким образом, по состоянию на среду, 5 июня ЦИК зарегистрировала 35 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.