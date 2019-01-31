Парламентские выборы-2019: партии Тимошенко, Зеленского и Порошенко проходят в Раду – опрос
По данным соцопроса, проходной барьер на выборах в Верховную Раду преодолевают шесть партий.
Опрос проводился 13-27 декабря 2018 года
Социологической группой Рейтинг для Центра исследований Международного
республиканского института.
Так, пятипроцентный барьер преодолевают партии Батькивщина, Слуга народа, БПП – Солидарность, Оппозиционная платформа – За життя, Гражданская позиция и Радикальная партия.
Учитывая погрешность исследования, шанс пройти в парламент сохраняют партии УКРОП, Самопомич и Наши.
Прийти на парламентские выборы намерены 28% опрошенных, еще 40% респондентов, скорее всего, пойдут.
Парламентские выборы в Украине состоятся в октябре.