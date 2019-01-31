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Парламентские выборы-2019: партии Тимошенко, Зеленского и Порошенко проходят в Раду – опрос

Вчера, 12:14
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EPA

Согласно соцопросу, в Раду проходят шесть партий

По данным соцопроса, проходной барьер на выборах в Верховную Раду преодолевают шесть партий.

Опрос проводился 13-27 декабря 2018 года Социологической группой Рейтинг для Центра исследований Международного республиканского института.

Так, пятипроцентный барьер преодолевают партии Батькивщина, Слуга народа, БПП – Солидарность, Оппозиционная платформа – За життя, Гражданская позиция и Радикальная партия.

Фото: ratinggroup.ua

Учитывая погрешность исследования, шанс пройти в парламент сохраняют партии УКРОП, Самопомич и Наши.

Прийти на парламентские выборы намерены 28% опрошенных, еще 40% респондентов, скорее всего, пойдут.

Парламентские выборы в Украине состоятся в октябре.

Теги:   Верховная Рада Парламентские выборы

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