Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады Вчера, 08:30 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Политсилы Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука способны коренным образом изменить состав Рады Коллаж НВ

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление, пишет журнал НВ.

Авторы: Кристина Бердинских, Иван Верстюк



Cформировать пропрезидентское большинство в Верховной Раде с минимальным внешним участием — на такой итог грядущих выборов надеется партия Слуга народа (СН), безусловный № 1 во всех соцопросах.

9 мая на съезде партии прозвучало 100 фамилий вероятных кандидатов в депутаты ВР по партийным спискам и еще несколько — по мажоритарным. Сотня человек — это не бахвальство, а реальность: судя по рейтингам, только по партчасти СН может завести в Раду более 100 депутатов.

Грядущее кадровое обновление, скорее всего, изменит качество отечественной политики

Ознакомившись с этим длинным перечнем, политолог Владимир Фесенко делает два вывода. Первый: в список попал широкий спектр людей — от представителей IT-бизнеса до архитекторов. Второй: большинство из них неизвестны или мало известны широкой публике.

Схожие характеристики можно применить и к списку еще одной начинающей, но достаточно перспективной политсилы — партии Голос Святослава Вакарчука.

Оценивая списки СН и Голоса, Алексей Антипович, руководитель социологической группы Рейтинг, делает вполне логичный вывод: «Состав Верховной Рады существенно изменится». Причем, по мнению многих аналитиков, изменится он заметно и столь кардинально, как никогда ранее за всю историю независимой Украины.

Грядущее кадровое обновление, скорее всего, изменит качество отечественной политики. Но при одном условии: если вся эта разношерстная команда сумеет сработаться — и не столько между партиями, сколько внутри их.

Начинающие слуги народа

Последние соцопросы показывают, что 226 мест в следующем созыве ВР — партийная компонента парламента — разделят между собой представители пяти политсил: СН, Оппоплатформы, Европейской солидарности, Батькивщины и Голоса.

Мажоритарная составляющая — еще 199 мандатов — окажется более пестрой. Но и там в основном будут представлены те же пять команд.

Главная скрипка, если не весь дирижерский пульт, достанется Слуге народа

Главная скрипка, если не весь дирижерский пульт, достанется лидеру СН Дмитрию Разумкову и его «подшефным»: по данным исследования КМИС, проведенного в конце мая — начале июня, за СН готовы проголосовать почти половина респондентов, определившихся с выбором и готовых принять участие в подходе к урнам.

Эти люди приведут в Раду команду, возникшую из нескольких источников, в том числе и с позитивной репутацией.

Организация Центр противодействия коррупции отправила в СН одного из своих ключевых сотрудников — Анастасию Красносельскую, которая получила восьмое место в списке.

Еще один антикоррупционер в команде Зеленского — Разумкова — это Галина Янченко, которая ранее была депутатом Киевсовета от Демальянса. Ее муж Виктор Андрусив работает исполнительным директором Украинского института будущего. Из того же института в список попали еще два человека — Сергей Бабак и Денис Монастырский.

Аналитический центр BRDO, который оценивал процесс отечественных реформ при помощи грантов Евросоюза, делегировал в СН сразу пятерых сотрудников: Виталия Безгина, Елену Шуляк, Алексея Оржеля, Дениса Малюська и Александра Кубракова. А глава BRDO Алексей Гончарук стал заместителем главы Администрации президента.



Но не только активисты и общественники составят будущую парламентскую команду Зеленского. Есть в ней выходцы из среды госслужащих-реформаторов. Владислав Криклий, идеолог реформы сервисных центров по выдаче документов МВД, получил 12‑е место в СН. Из организации Prozorro. Sale, которая занимается продажей госимущества, в список Зеленского попал Андрей Мотовиловец.

В СН представлен и медиабизнес миллиардера Игоря Коломойского. Это в первую очередь гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко, а также руководитель информагентства Униан Артем Ковалев. Еще один представитель Плюсов — журналист Александр Дубинский, имеющий репутацию информкиллера, идет в Раду как представитель СН по одному из округов в Киевской области.

Академическая среда представлена в СН Русланом Стефанчуком из Нацакадемии правовых наук, Ириной Венедиктовой из Харьковского университета имени Каразина и Александром Мережко из Киевского лингвистического университета. Из среднего бизнеса в СН пришли предприниматель Давид Арахамия, Михаил Радуцкий из клиники Борис и Иван Юнаков, основатель архитектурного бюро Yunakov Architects.

Не обошлось и без представителей родного для президента шоу: гендиректор компании Квартал-Концерт Максим Ткаченко стал 25‑м в списке СН, а актер студии Квартал Юрий Корявченков (Юзик) идет по мажоритарке.

Громкий голос

Готовится высадить в парламент целый десант новичков и пока наименее рейтинговая из проходных политсила — Голос Вакарчука. Именно Голос может отбирать голоса у партии Порошенко на западе и в центре страны, объясняет Антипович из Рейтинга. А потому нынешний уровень поддержки «голосистой» команды к концу избирательной кампании заметно вырастет.

В команде Вакарчука нашлись места для людей, которые никогда не избирались в Раду. Порядковый номер два, сразу за Вакарчуком, получила глава партштаба Юлия Клименко: она работала в Минэкономразвития во времена Айвараса Абромавичюса. № 3 — у Киры Рудык, главы украинского офиса международной IT-компании Ring Ukraine. Эту фирму в 2018‑м за $1 млрд купил американский гигант Amazon.

В команде Вакарчука нашлись места для людей, которые никогда не избирались в Раду

В списке Вакарчука есть также выпускники лидерской программы Стэнфордского университета — Александра Устинова, экс-член правления Центра противодействия коррупции, и Иван Примаченко, основатель онлайн-курсов Prometheus.

Святослав Вакарчук в ходе презентации своей партии 16 мая / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Еще к Голосу присоединились Сергей Рахманин, зам главного редактора газеты Зеркало недели, и шоумен-волонтер Сергей Притула, № 30. Последний сознательно вытребовал себе аж 30‑е место в списке, чтобы добавить голосов партии.

А вот по мажоритарным округам под знаменами Вакарчука пойдет группа действующих депутатов, которые поголовно входят в межфракционное объединение Еврооптимисты: представитель фракции Самопомич Виктория Войцицкая, внефракционная Виктория Пташник, депутат от БПП Павел Ризаненко и парламентарий от Народного фронта Леонид Емец.

«В Голосе есть профессиональные кандидаты с неплохими моральными качествами. И есть люди, готовые занять должности в Кабмине», — подводит условную черту под партсписком Вакарчука Фесенко.

Трудности вростания

Эксперты не сомневаются: именно президентская партия определит судьбу будущей коалиции.

Но даже если коалицию составят сразу и СН, и Батькивщина с Голосом, доминировать, по мнению Октисюка, станет партия президента. Однако безусловное лидерство одной политсилы не означает, что ВР девятого созыва с места в карьер заработает с эффективностью хорошо отлаженного конвейера.

По кадровому составу девятый созыв будет лучше нынешнего

Украинский парламент сложно назвать местом, дружелюбно настроенным к новичкам. А потому не стоит переоценивать сам факт обладания депутатским мандатом. Об этом НВ рассказал Игорь Луценко, который в 2014 году впервые получил корочки депутата и стал членом фракции Батькивщины. Он предупреждает: депрессия от всего увиденного в кулуарах Рады у честного человека может затянуться на полгода-год.

У молодых депутатов есть и скрытый оппонент — это аппарат Верховной Рады: он де-юре должен одинаково сотрудничать со всеми депутатами, а де-факто подчиняется спикеру. Эта структура, по словам Луценко, работает в режиме ручного управления и регистрирует законопроекты и постановления избирательно.

Частными задачами вростания молодых депутатов в жизнь Рады проблемы нового созыва не ограничатся. Так, пока неясно, как сработается сотня списочников СН, собранная из разных сфер и по разным каналам — кто по конкурсу, а кто по знакомству— с президентом и его ближним кругом. Поэтому‑то политолог Фесенко и считает главным вызовом для СН монолитность ее фракции.

Фесенко ожидает, что на первых порах качество законодательной работы новой Рады снизится

Фесенко ожидает, что на первых порах качество законодательной работы новой Рады снизится. «Будет больше неразберихи», — подчеркивает эксперт. Он прогнозирует, что резко возрастет спрос на опытных депутатских помощников, ведь на самом деле именно они вместе с командами привлеченных юристов пишут законопроекты.



Но если написать проект еще будет кому, то иная преграда не станет столь же легко преодолимой: по словам Фесенко, в списках СН и Голоса нет опытных депутатов, которые могли бы научить коллег проводить законопроекты через все процедуры.

«Провести законопроект через комитет — это целое искусство», — говорит эксперт. Поэтому для Голоса, например, очень важно, чтобы в парламент прошли те опытные депутаты, которых партия выставляет на мажоритарные округа.

И все же, по мнению Фесенко, уже на втором году работы парламент перестанет терять эффективность из‑за неопытности депутатов. «У них появятся навыки, необходимые для ежедневной работы», — резюмирует эксперт.

Главное же заключается в том, что по кадровому составу девятый созыв будет лучше нынешнего: много профессионалов из разных сфер собрано в СН и Голосе. «Это будут медийно активные политики», — говорит Октисюк.

Сейчас, по мнению эксперта, подавляющее большинство народных избранников являются «политическими бизнесменами» — лоббистами интересов крупного бизнеса и своих собственных. И лишь меньшинство можно назвать людьми, реально работающими на интересы избирателей и страны.

Но в новой Раде, считает Октисюк, основная часть «молодежи» изменит этот расклад. И не в пользу лоббистов.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 21 от 13 июня 2019 года.