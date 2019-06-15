Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады
Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление, пишет журнал НВ.
Авторы: Кристина Бердинских, Иван Верстюк
Cформировать пропрезидентское большинство в Верховной Раде с минимальным внешним участием — на такой итог грядущих выборов надеется партия Слуга народа (СН), безусловный № 1 во всех соцопросах.
9 мая на съезде партии прозвучало 100 фамилий вероятных кандидатов в депутаты ВР по партийным спискам и еще несколько — по мажоритарным. Сотня человек — это не бахвальство, а реальность: судя по рейтингам, только по партчасти СН может завести в Раду более 100 депутатов.
Ознакомившись с этим длинным перечнем, политолог Владимир Фесенко делает два вывода. Первый: в список попал широкий спектр людей — от представителей IT-бизнеса до архитекторов. Второй: большинство из них неизвестны или мало известны широкой публике.
Схожие характеристики можно применить и к списку еще одной начинающей, но достаточно перспективной политсилы — партии Голос Святослава Вакарчука.
Оценивая списки СН и Голоса, Алексей Антипович, руководитель социологической группы Рейтинг, делает вполне логичный вывод: «Состав Верховной Рады существенно изменится». Причем, по мнению многих аналитиков, изменится он заметно и столь кардинально, как никогда ранее за всю историю независимой Украины.
Грядущее кадровое обновление, скорее всего, изменит качество отечественной политики. Но при одном условии: если вся эта разношерстная команда сумеет сработаться — и не столько между партиями, сколько внутри их.
Начинающие слуги народа
Последние соцопросы показывают, что 226 мест в следующем созыве ВР — партийная компонента парламента — разделят между собой представители пяти политсил: СН, Оппоплатформы, Европейской солидарности, Батькивщины и Голоса.
Мажоритарная составляющая — еще 199 мандатов — окажется более пестрой. Но и там в основном будут представлены те же пять команд.
Главная скрипка, если не весь дирижерский пульт, достанется лидеру СН Дмитрию Разумкову и его «подшефным»: по данным исследования КМИС, проведенного в конце мая — начале июня, за СН готовы проголосовать почти половина респондентов, определившихся с выбором и готовых принять участие в подходе к урнам.
Эти люди приведут в Раду команду, возникшую из нескольких источников, в том числе и с позитивной репутацией.
Организация Центр противодействия коррупции отправила в СН одного из своих ключевых сотрудников — Анастасию Красносельскую, которая получила восьмое место в списке.
Еще один антикоррупционер в команде Зеленского — Разумкова — это Галина Янченко, которая ранее была депутатом Киевсовета от Демальянса. Ее муж Виктор Андрусив работает исполнительным директором Украинского института будущего. Из того же института в список попали еще два человека — Сергей Бабак и Денис Монастырский.
Аналитический центр BRDO, который оценивал процесс отечественных реформ при помощи грантов Евросоюза, делегировал в СН сразу пятерых сотрудников: Виталия Безгина, Елену Шуляк, Алексея Оржеля, Дениса Малюська и Александра Кубракова. А глава BRDO Алексей Гончарук стал заместителем главы Администрации президента.
Но не только активисты и общественники составят будущую парламентскую команду Зеленского. Есть в ней выходцы из среды госслужащих-реформаторов. Владислав Криклий, идеолог реформы сервисных центров по выдаче документов МВД, получил 12‑е место в СН. Из организации Prozorro. Sale, которая занимается продажей госимущества, в список Зеленского попал Андрей Мотовиловец.
В СН представлен и медиабизнес миллиардера Игоря Коломойского. Это в первую очередь гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко, а также руководитель информагентства Униан Артем Ковалев. Еще один представитель Плюсов — журналист Александр Дубинский, имеющий репутацию информкиллера, идет в Раду как представитель СН по одному из округов в Киевской области.
Академическая среда представлена в СН Русланом Стефанчуком из Нацакадемии правовых наук, Ириной Венедиктовой из Харьковского университета имени Каразина и Александром Мережко из Киевского лингвистического университета. Из среднего бизнеса в СН пришли предприниматель Давид Арахамия, Михаил Радуцкий из клиники Борис и Иван Юнаков, основатель архитектурного бюро Yunakov Architects.
Не обошлось и без представителей родного для президента шоу: гендиректор компании Квартал-Концерт Максим Ткаченко стал 25‑м в списке СН, а актер студии Квартал Юрий Корявченков (Юзик) идет по мажоритарке.
Громкий голос
Готовится высадить в парламент целый десант новичков и пока наименее рейтинговая из проходных политсила — Голос Вакарчука. Именно Голос может отбирать голоса у партии Порошенко на западе и в центре страны, объясняет Антипович из Рейтинга. А потому нынешний уровень поддержки «голосистой» команды к концу избирательной кампании заметно вырастет.
В команде Вакарчука нашлись места для людей, которые никогда не избирались в Раду. Порядковый номер два, сразу за Вакарчуком, получила глава партштаба Юлия Клименко: она работала в Минэкономразвития во времена Айвараса Абромавичюса. № 3 — у Киры Рудык, главы украинского офиса международной IT-компании Ring Ukraine. Эту фирму в 2018‑м за $1 млрд купил американский гигант Amazon.
В списке Вакарчука есть также выпускники лидерской программы Стэнфордского университета — Александра Устинова, экс-член правления Центра противодействия коррупции, и Иван Примаченко, основатель онлайн-курсов Prometheus.
Еще к Голосу присоединились Сергей Рахманин, зам главного редактора газеты Зеркало недели, и шоумен-волонтер Сергей Притула, № 30. Последний сознательно вытребовал себе аж 30‑е место в списке, чтобы добавить голосов партии.
А вот по мажоритарным округам под знаменами Вакарчука пойдет группа действующих депутатов, которые поголовно входят в межфракционное объединение Еврооптимисты: представитель фракции Самопомич Виктория Войцицкая, внефракционная Виктория Пташник, депутат от БПП Павел Ризаненко и парламентарий от Народного фронта Леонид Емец.
«В Голосе есть профессиональные кандидаты с неплохими моральными качествами. И есть люди, готовые занять должности в Кабмине», — подводит условную черту под партсписком Вакарчука Фесенко.
Трудности вростания
Эксперты не сомневаются: именно президентская партия определит судьбу будущей коалиции.
Но даже если коалицию составят сразу и СН, и Батькивщина с Голосом, доминировать, по мнению Октисюка, станет партия президента. Однако безусловное лидерство одной политсилы не означает, что ВР девятого созыва с места в карьер заработает с эффективностью хорошо отлаженного конвейера.
Украинский парламент сложно назвать местом, дружелюбно настроенным к новичкам. А потому не стоит переоценивать сам факт обладания депутатским мандатом. Об этом НВ рассказал Игорь Луценко, который в 2014 году впервые получил корочки депутата и стал членом фракции Батькивщины. Он предупреждает: депрессия от всего увиденного в кулуарах Рады у честного человека может затянуться на полгода-год.
У молодых депутатов есть и скрытый оппонент — это аппарат Верховной Рады: он де-юре должен одинаково сотрудничать со всеми депутатами, а де-факто подчиняется спикеру. Эта структура, по словам Луценко, работает в режиме ручного управления и регистрирует законопроекты и постановления избирательно.
Частными задачами вростания молодых депутатов в жизнь Рады проблемы нового созыва не ограничатся. Так, пока неясно, как сработается сотня списочников СН, собранная из разных сфер и по разным каналам — кто по конкурсу, а кто по знакомству— с президентом и его ближним кругом. Поэтому‑то политолог Фесенко и считает главным вызовом для СН монолитность ее фракции.
Фесенко ожидает, что на первых порах качество законодательной работы новой Рады снизится. «Будет больше неразберихи», — подчеркивает эксперт. Он прогнозирует, что резко возрастет спрос на опытных депутатских помощников, ведь на самом деле именно они вместе с командами привлеченных юристов пишут законопроекты.
Но если написать проект еще будет кому, то иная преграда не станет столь же легко преодолимой: по словам Фесенко, в списках СН и Голоса нет опытных депутатов, которые могли бы научить коллег проводить законопроекты через все процедуры.
«Провести законопроект через комитет — это целое искусство», — говорит эксперт. Поэтому для Голоса, например, очень важно, чтобы в парламент прошли те опытные депутаты, которых партия выставляет на мажоритарные округа.
И все же, по мнению Фесенко, уже на втором году работы парламент перестанет терять эффективность из‑за неопытности депутатов. «У них появятся навыки, необходимые для ежедневной работы», — резюмирует эксперт.
Главное же заключается в том, что по кадровому составу девятый созыв будет лучше нынешнего: много профессионалов из разных сфер собрано в СН и Голосе. «Это будут медийно активные политики», — говорит Октисюк.
Сейчас, по мнению эксперта, подавляющее большинство народных избранников являются «политическими бизнесменами» — лоббистами интересов крупного бизнеса и своих собственных. И лишь меньшинство можно назвать людьми, реально работающими на интересы избирателей и страны.
Но в новой Раде, считает Октисюк, основная часть «молодежи» изменит этот расклад. И не в пользу лоббистов.
Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 21 от 13 июня 2019 года.