Парламентская революция, худеющие депутаты и питание Зеленского. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua Сегодня, 12:32 Цей матеріал також доступний українською НВ Самые интересные материалы недели по версии главреда NV.ua Юлии МакГаффи НВ

Привет, я Юлия МакГаффи, главред сайта NV.ua, это моя рассылка Опинион Дилер, в которой я обычно предлагаю подборку самых интересных на мой взгляд материалов недели.

Если сильно не углубляться, неделя в одном абзаце выглядит так: решения КС о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады пока нет, подготовка к досрочным выборам идет полным ходом, партии собрали съезды, обнародовали партийные списки, вернувшийся Саакашвили все-таки решил идти в парламент, в Украине невыносимая жара, Россия начала выдачу паспортов жителям оккупированного Донбасса, США исправили название Киева в международной базе с Kiev на Kyiv, а РФ не исправила. И самое главное — Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу — впервые в истории. Кроме этого, конечно, произошло много важного. А я собрала для вас подборку самых интересных материалов уходящей недели.

Парламентская революция

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление. По спискам очевидного фаворита парламентской гонки, партии Зеленского Слуга народа, в Раду баллотируется немалое число неизвестных или малоизвестных широкой публике людей. Много новых лиц в списках еще одной начинающей, но перспективной политсилы — партии Голос Вакарчука. По мнению аналитиков, состав Рады изменится заметно и кардинально — как никогда ранее за всю историю независимой Украины. О грядущей парламентской революции и о том, сможет ли грядущее обновление изменить качество украинской политики — в материале Кристины Бердинских и Ивана Верстюка.

Худеющие депутаты и тренер президента

В преддверии досрочных парламентских выборов украинские политики массово худеют и хорошеют — в том числе чтобы понравиться избирателям, конечно. В секретах похудения крупных украинских политиков разбирались Ирина Крикуненко и Кристина Бердинских. Кроме всего, НВ удалось узнать эксклюзивные подробности о том, как тренируется и питается президент Владимир Зеленский для поддержания физической формы.

ПриватБанк, МВФ и обещания нового президента

Одного из заместителей главы Администрации президента Алексея Гончарука причисляют к либеральному крылу в окружении Зеленского. 34-летний юрист Гончарук был назначен замглавы АП на минувшей неделе — он несет ответственность за экономический блок. Гончарук уже участвовал во встречах с европейскими чиновниками во время первого зарубежного визита Зеленского в качестве президента в Брюссель. И свое первое интервью после назначения дал корреспонденту НВ Катерине Шаповал.

Крым: конец эйфории

«Спустя пять лет, прошедших после аннексии Крыма Россией, полуостров столкнулся с теми же проблемами, что и остальная часть РФ — коррупцией, управленческими проблемами и репрессиями».

Влиятельное британское издание The Economist публикует большой материал о настроениях в аннексированном Крыму и о том, что на самом деле происходит на захваченном украинском полуострове. Мы сделали краткий пересказ этой публикации.

Не просто Мария

На фоне невероятно высокого интереса к теме Чернобыльской катастрофы в связи с выходом резонансного сериала HBO Чернобыль британские СМИ пообщались с 19-летней украинкой Марией Ведерниковой, единственным ребенком, родившимся после аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения.

Персонажа Марии в сериале нет, и все эти годы о ней лишь эпизодически писала украинская и российская пресса. Однако ее, проведшую детство в радиоактивной среде, нередко называют символом возрождения Чернобыльской зоны. Рассказываем, что удалось узнать британским журналистам о жизни девушки.

Как работает и живет единственная в Украине женщина химик-спасатель

Юлия Чернева шестнадцать лет проработала в банковской сфере, а потом переехала из Днепра в Киев и в октябре минувшего года кардинально все поменяла. Теперь она — первая и пока единственная на всю страну женщина в должности химик-спасатель в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, работает сутки через трое, чтобы поддерживать форму, занимается спортом в местной пожарной команде и ни о чем не жалеет. Репортер НВ Саша Горчинская поговорила с Юлией о жизни и о работе.

Антология Маршей равенства в Украине

23 июня в Киеве пройдет уже шестой по счету КиевПрайд в защиту и поддержку полного соблюдения прав человека для ЛГБТ+ в Украине. Мы исследовали, как менялись общественные настроения по поводу Маршей равенства и вспомнили о том, как они проходили. А Богдан Амосов записал истории украинских трансгендеров — людей, чья идентичность не совпадает с их биологическим полом. Вот большой репортаж о них.

А также:

На уходящей неделе в студии Радио НВ было немало интересных гостей. На эти четыре интервью точно стоит обратить внимание.

Вернувшийся в Украину после победы Зеленского экс-президент Грузии Михеил Саакашвили целый час рассказывал о политических раскладах перед парламентскими выборами и заявил, что Порошенко оказался вором, а Зеленский — не вор.

Главред Радио НВ допросил в прямом эфире лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний подробно рассказал о причинах своих разногласий с Филаретом и не только об этом.

Муж легендарного режиссера Киры Муратовой, художник-постановщик Евгений Голубенко, дал первое интервью после ее смерти.

На этом все. Спасибо, что читаете. Всем хороших выходных. Берегите себя. Подписаться на мою рассылку, чтобы получать ее сразу на почту, можно здесь.