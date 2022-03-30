Парламент Канады поддержал безвиз для украинцев

30 марта, 09:45
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Документ будет направлен правительству Канады, которое и примет окончательное решение (Фото:torontopubliclibrary)

Документ будет направлен правительству Канады, которое и примет окончательное решение (Фото:torontopubliclibrary)

Канадский парламент поддержали немедленную отмену визового режима для граждан Украины.

Соответствующее решение было принято в среду, 30 марта.

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«Призываем правительство Канады ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быструю выдачу электронного разрешения на путешествия», — говорится в отчете парламентской комиссии, поддержанном большинством депутатов.

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Принятый документ также призывает поддержать жителей Украины, пострадавших в результате российской агрессии.

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«Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ, на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право», — подчеркнули канадские депутаты.

Теперь решение по безвизу с Украиной должно рассмотреть канадское правительство.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Путешествия Канада Украинцы Безвиз

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