Парасюку окончательно отказали в участии в парламентских выборах Сегодня, 00:16 7327 Цей матеріал також доступний українською Владимир Парасюк/Facebook Парасюк не будет участвовать в выборах Владимир Парасюк/Facebook

Апелляционная инстанция отклонила жалобу народного депутата Владимира Парасюка и оставила в силе решение ЦИК об отказе в его регистрации на досрочных парламентских выборах.

Об этом у себя в Facebook сообщил сам Парасюк.



Он отметил, что и без депутатского мандата «не успокоится, пока система не будет уничтожена».

Также депутат обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

«Вы — новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись», — написал он.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.

После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины, однако нардеп подал апелляцию на решение суда.

