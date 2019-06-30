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Парасюку окончательно отказали в участии в парламентских выборах

Сегодня, 00:16
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Владимир Парасюк/Facebook

Парасюк не будет участвовать в выборах

Апелляционная инстанция отклонила жалобу народного депутата Владимира Парасюка и оставила в силе решение ЦИК об отказе в его регистрации на досрочных парламентских выборах.

Об этом у себя в Facebook сообщил сам Парасюк.

Он отметил, что и без депутатского мандата «не успокоится, пока система не будет уничтожена».

Также депутат обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

«Вы — новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится, не начавшись», — написал он.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты действующего парламентария Владимира Парасюка.

После этого Парасюк подал иск в суд с требованием зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

Шестой апелляционный админсуд Киева отказал в удовлетворении иска Парасюка к Центральной избирательной комиссии Украины, однако нардеп подал апелляцию на решение суда.

Теги:   Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины Владимир Парасюк

Спецтема   Выборы в Раду

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