Парасюк устроил потасовку в Раде, отказавшись пройти досмотр

Народный депутат Владимир Парасюк отказался проходить осмотр при входе в Верховную Раду и устроил потасовку.

Журналисты стали свидетелями того, как Парасюк устроил потасовку возле рамки металлоискателя, сообщает Левый берег.

Охрана не смогла остановить нардепа, который зашел в парламент без досмотра.

"Я не буду проходить осмотр. И не дам своих вещей, чтобы их проверили…Пусть меняют закон, это нарушение моих полномочий как депутата. Если я сдам свой пистолет, не факт, что они потом из него не возьмут одну пулю, а потом куда-то подбросят", - заявил он.

При этом Парасюк заверил, что сегодня пришел в Раду без пистолета.

Напомним, 20 марта Верховная Рада приняла закон, запрещающий народным депутатам и другим служащим заходить в здания, которые находятся под государственной охраной, с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами.

21 марта народные депутаты начали проходить через рамки металлоискателей, установленные в холле Верховной Рады.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала террористический акт в стенах парламента с использованием боевых гранат и минометов.

В то же время заместитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от Самопомочи Семен Семенченко считает, что запрет надуманный. В интервью НВ он подчеркнул, что ни разу не видел, чтобы народные избранники заносили оружие в здание парламента.

Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что значительная часть народных депутатов ходит в парламент с оружием.

По данным заместителя главы украинского парламента Оксаны Сыроид, несколько десятков нардепов владеют огнестрельным оружием.