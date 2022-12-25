Рождественское послание. Папа римский попросил «просветить умы» тех, кто может положить конец бессмысленной войне против Украины 25 декабря, 15:16 Папа римский Франциск в Ватикане произнес послание Urbi et Orbi, 25 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа римский Франциск произнес на площади святого Петра в Ватикане рождественское послание Граду и миру (Urbi et Orbi) в воскресенье, 25 декабря. Он попросил Бога «просветить умы тех, у кого есть власть положить конец бессмысленной войне» против Украины.



Урывки послания публикует Vatican News.

Понтифик призвал всех «увидеть лица наших украинских братьев и сестер», которые в этом году переживают темноту и холод, а многие сейчас далеко от дома из-за уничтожений в результате десяти месяцев развязанной Россией полномасштабной войны. Название страны-агрессора и имена военных преступников он не говорил.

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«Пусть же Господь сделает нас готовыми к конкретным жестам солидарности, чтобы помогать страдающим и просветит умы тех, кто имеет власть, чтобы заставить замолчать оружие и немедленно положить конец этой бессмысленной войне», — сказал папа римский.

Фото: REUTERS/Yara Nardi

В обращении он выразил сожаление, что во время войн «еду могут использовать как оружие, усложняя ее распределение для уже страдающих людей».

«В этот день давайте учиться у Князя мира и, начиная с тех, кто несет политическую ответственность, обязуемся сделать еду исключительно инструментом мира», — добавил Франциск.

В воскресенье, 25 декабря, римско-католическая церковь, большинство протестантских конфессий и часть автокефальных православных церквей празднуют Рождество Христово.

Ранее папа римский заявил, что не называет прямо Россию и кремлевского диктатора Владимира Путина, осуждая полномасштабную войну против Украины, потому что «это вполне понятно». Понтифик считает войну глобальной и не верит в ее завершение в ближайшей перспективе.