«Так можно отступать до Ужгорода». Как россияне «мясными атаками» идут на Бахмут и как держится город — рассказ бойца с передовой

2 марта, 19:49
Эксклюзив NV
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Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 8 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 8 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Автор: Василий Пехньо

Владимир Назаренко, лейтенант легиона Свобода, рассказал в эфире Radio NV, как российские войска продолжают бросать большие человеческие ресурсы на захват Бахмута, несмотря на отсутствие технического обеспечения.

https://www.youtube.com/embed/n8gTUdojL44

— Наметьте нам общую ситуацию. Мы плюс-минус каждый день спрашиваем: а что в Бахмуте, как там обстоят дела, что сейчас в настоящее время в этом месте. Главный вопрос: я так понимаю, рисков окружения на нынешнее время, на эту минуту нет?

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Теги:   Россия Донецкая область Украина Российско-украинская война Бахмут Радио NV Война России против Украины

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