«Так можно отступать до Ужгорода». Как россияне «мясными атаками» идут на Бахмут и как держится город — рассказ бойца с передовой 2 марта, 19:49 Эксклюзив NV Украинские военные недалеко от Бахмута, Донецкая область, 8 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Владимир Назаренко, лейтенант легиона Свобода, рассказал в эфире Radio NV, как российские войска продолжают бросать большие человеческие ресурсы на захват Бахмута, несмотря на отсутствие технического обеспечения.

— Наметьте нам общую ситуацию. Мы плюс-минус каждый день спрашиваем: а что в Бахмуте, как там обстоят дела, что сейчас в настоящее время в этом месте. Главный вопрос: я так понимаю, рисков окружения на нынешнее время, на эту минуту нет?

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