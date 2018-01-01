"Ожидаю поддержки по отпору агрессии РФ": Порошенко прокомментировал избрание председателя ХДС Сегодня, 18:51 30 Цей матеріал також доступний українською Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал избрание соратницы канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр на должность председателя Христианско-демократического союза.

Глава государства подчеркнул, что ожидает от новой руководительницы ХДС "личной поддержки" во внедрении реформ в Украине и противостоянии агрессии со стороны РФ.

"Рассчитываю на личную поддержку госпожи Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте", - написал он в Twitter.

Розраховую на особисту підтримку пані Аннегрет Крамп-Карренбауер України у впровадженні євроорієнтованих реформ та відсічі російської агресії і відновленні територіальної цілісності нашої держави задля зміцнення миру та безпеки на європейському континенті. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 декабря 2018 г.

Напомним, что 7 декабря на съезде ХДС в Гамбурге новым председателем партии была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она стала преемницей Ангелы Меркель, которая руководила партией 18 лет и отказалась баллотировалась на эту должность.

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