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"Ожидаю поддержки по отпору агрессии РФ": Порошенко прокомментировал избрание председателя ХДС

Сегодня, 18:51
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Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал избрание соратницы канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр на должность председателя Христианско-демократического союза.

Глава государства подчеркнул, что ожидает от новой руководительницы ХДС "личной поддержки" во внедрении реформ в Украине и противостоянии агрессии со стороны РФ.

"Рассчитываю на личную поддержку госпожи Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте", - написал он в Twitter.

Напомним, что 7 декабря на съезде ХДС в Гамбурге новым председателем партии была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она стала преемницей Ангелы Меркель, которая руководила партией 18 лет и отказалась баллотировалась на эту должность.

Новый генсек немецкого ХДС и возможна преемница Меркель. Кто такая Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Теги:   Аннегрет Крамп-Карренбауэр ХДС Украина Германия Петр Порошенко

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