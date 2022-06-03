«Пусть дает показания СБУ». Почему визит Овсянниковой в Киев это лишь часть российской пропаганды — разговор со Стерненко 3 июня, 00:11 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Марина Овсянникова появилась в эфире во время выпуска новостей с плакатом (Фото:скриншот видео/Первый канал)

Попытка организовать визит в Киев российской пропагандистки Марины Овсянниковой является частью российской пропаганды за рубежом, рассказал в эфире Радио НВ активист Сергей Стерненко.

— Спрошу вас как у бойца подразделения Гонор, о чем сейчас говорят военные? Мы видим, что враг несет потери, но и украинские защитники, к сожалению, несут потери, мы ждем оружия от партнеров. Какие главные темы у военных?

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— Я общаюсь с военными, периодически выезжаю в зону боевых действий, когда мы доставляем им все необходимое. Больше всего, что они требуют, это запрос не к украинскому народу и даже не к украинскому руководству, не к украинской власти. Это запрос к нашим западным союзникам: нам нужно больше оружия, больше тяжелого оружия, артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также ракет, которые смогут поражать врага на расстоянии 300−500 километров. И этого нам катастрофически не хватает сейчас, чтобы эффективно вести боевые действия, потому что характер боевых действий в самых активных точках (на востоке нашей страны, на Донбассе и Харьковщине и частично на юге) такой, что там в основном используется самое тяжелое вооружение, артиллерия.

Это не война стрелкового оружия. Да, конечно, и подразделения пехоты со стрелковым оружием работают, однако основное преимущество сейчас за артиллерией. Враг просто засыпает нашу землю артиллерийскими снарядами, и им нужно активно противодействовать. Чтобы это можно было делать, наши союзники должны быстрее и больше снабжать нас таким вооружением, а также контрбатарейные радары нам нужны для того, чтобы обнаруживать вражескую артиллерию. Словом, необходимо больше западной помощи.

Но украинцы тоже могут этому посодействовать, помочь, те украинцы, которые сейчас живут за границей, которые являются беженцами или имеют много знакомых в странах наших союзников. Пользуясь случаем, я хочу призвать всех украинцев, которые находятся в Европейском Союзе или Соединенных Штатах Америки, в Канаде, на территории любой страны нашего союзника, организовывать митинги, выходить и требовать от власти этих государств быстрее и больше помогать Украине. Потому что от этого зависит безопасность не только Украины, от этого зависит безопасность цивилизованного мира и без преувеличения, от этого зависит мировой правопорядок.

— Есть ли у вас рецепт, как не быть «зрадофилом» в таких условиях, когда мы очень ждем того вооружения, в котором нуждаются ВСУ? Уже четвертый месяц этой войны, как не быть зрадофилами или как общаться со зрадофилами?

— Это очень общий вопрос, затрудняюсь на него ответить. Что для нас сейчас самое важное? Для нас самое важное — сохранить нашу государственность, защитить нашу страну и восстановить территориальную целостность до международно признанных границ, то есть, включая Крым и Донбасс. На это мы должны все работать. Конечно, мне многое тоже не нравится в действиях украинской власти, в некоторых действиях украинской власти, мне не нравится в частности то, что пророссийские пропагандисты не только не несут ответственности за свои поступки, за свою работу в интересах врага, они помогали ему информационно годами. Они еще находятся, например, у нас на телемарафоне. Есть много примеров, многое можно критиковать власть, однако на все это нужно смотреть сквозь призму: поможет ли это моей стране сейчас защититься, или это не поможет? И соответственно расставлять приоритеты.

Все, что связано с агрессором, должно исчезнуть из Украины, против этого нужно бороться во всех областях: в военной, информационной, культурной, религиозной. Любые другие политические раздоры, споры необходимо отвергнуть, причем это касается как оппозиции, так и нашей властной команды. Потому что я вижу, недостаточно приятные вещи происходят с пятым президентом Украины, когда его не выпускают за границу, что, мне кажется, было совершенно неоправданно. И так же мы видим со стороны оппозиции достаточно много необъективной критики в отношении высшего руководства страны по ведению боевых действий. На мой взгляд, нужно отвечать прежде всего на вопрос, поможет ли это Украине, то, что я делаю и говорю, или это сейчас не поможет. Если не поможет, давайте отложим все споры на после победы.

— Мы видим усталость и раздражение со стороны российских военных, есть перехваты, публикуемые СБУ, ГУР, где они кроют матом своих начальников, генералов. Как вы думаете, можем ли мы утверждать по тому, что слышим из этих перехватов, что наконец-то в головах этих военных, которые сюда пришли, они что-то начинают понимать?

— Я бы не был таким оптимистичным по этому вопросу, потому что, слушая переговоры российских военных, я слышал от них так, много критики по Шойгу, по Путину и другим. Но эта критика заключалась в том, что они считают, что недостаточно наносится ударов по территории Украины, что нужно больше, больше отправлять ракеты на наши города, больше нас убивать. Хотя что касается среднего звена, офицерского состава или низшего состава или рядового состава сержантского, то там, конечно, преобладают панические настроения. Они не совсем понимают, за что они сражаются, умирают на украинской земле. Они в значительной степени деморализованы, однако они были деморализованы и с начала вторжения, с 24 февраля.

Мы должны осознавать, что нам тоже тяжело, мы устаем, невозможно постоянно жить в режиме шока, адреналина, это тяжело просто психологически человеку. Но мы все равно должны держать себя в руках и бороться, не сбавлять темпов. Ибо у нашего врага да, есть деморализация, они между собой ненавидят Путина, Шойгу и других, но они все равно до сих пор на нашей земле. Их до сих пор много, у них до сих пор много оружия и при необходимости они могут пополнять резервы новыми человеческими силами, которые будут менее демотивированы, деморализованы, чем те, которые сейчас находятся на украинской земле. Конечно, приятно слушать об отчаянии врага, но это все равно не повод расслабляться, нужно бороться и не сбавлять обороты, потому что сейчас решается судьба Украины.

— Я знаю, что вы мониторите российскую пропаганду, на вашем YouTube-канале публиковали реакцию российских пропагандонов на то, что Украина может получить реактивные системы залпового огня, Himars и т. д. Какие главные настроения сейчас среди российской пропаганды?

— Среди российской пропаганды сейчас преобладают попытки обвинять наших союзников в том, что вооружение, которое они нам поставляют, якобы используется против мирных жителей. Я прогнозирую, что они даже в ООН будут по этому поводу выступать, возможно, принесут осколки какого-нибудь снаряда и будут рассказывать какую-то ужасную историю. Вся мощь русской пропаганды (а она достаточно мощная до сих пор), и я сейчас говорю не только о российских федеральных каналах, а также и о блогерах, разных экспертах, являющихся гражданами наших стран-союзниц; у них основные усилия направлены на то, чтобы помешать Украине получить тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня.

Они для этого придумывают новые фейки, угрожают прямым текстом, причем от угроз применить ядерное оружие против Соединенных Штатов, заканчивая тем, что они предлагают похищать министров обороны стран Европейского Союза и президента Польши Дуду с территории Украины и вывозить их в Москву. То есть они используют все возможные методы, в частности привлекая тех же так называемых экспертов, которые являются гражданами наших стран-союзниц, которые там у себя транслируют российские месседжи и говорят о том, что вот Украине отдают оружие, а нам из-за этого нечего будет есть. Все усилия российской пропаганды сейчас ориентированы на то, чтоб препятствовать нам получать это вооружение. Это наш второй фронт, не менее важный, на котором враг тоже ведет против нас борьбу, поэтому нам тоже необходимо делать как можно больше, чтобы ему там мешать.

И также важной темой для российской пропаганды является продовольственный кризис, образовавшийся исключительно благодаря российской агрессии, в частности, потому, что Российская Федерация блокирует наши порты и не позволяет нам вывозить и экспортировать зерно. Но они обвиняют во всем опять-таки Украину. И пытаются месседж о том, что Украина виновна, донести также до наших союзников или до стран, которые еще окончательно не определились, будут ли они осуждать российскую агрессию или нет, чтобы в дальнейшем также вредить Украине такими месседжами. Поэтому здесь им нужно тоже как-то активно информационно противодействовать, было бы хорошо, если бы наше государство привлекало к этому много ресурсов.

— Здесь я должен вспомнить ту историю, что редактор российского Первого канала Марина Овсянникова должна была дать пресс-конференцию в Киеве, потом эта пресс-конференция была отменена. Есть ли у вас понимание, что Марина Овсянникова делает в Киеве, почему она здесь?

— Я работаю над этим вопросом. Вчера я заходил в Интерфакс именно тогда, когда стало известно, что она должна давать там пресс-конференцию, пообщался с представителями Интерфакса. Пришли к мнению, что они все же отменят эту пресс-конференцию и в дальнейшем она была отменена. Я пытаюсь выяснить, кто именно ее хотел везти в Украину и зачем, потому что кроме выступления на пресс-конференции она также хотела выступить перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Однако ректор университета Бугров не дал согласия на это, он вчера об этом писал как раз мне под сообщением на эту тему в Facebook. Очень интересно, кто ее сюда тянет, потому что она не является другом Украины. Несмотря на то, что она однажды вышла с плакатом, продвигает в мире тезис (а она имеет доступ к мировым медиа в связи со своим поступком), что нужно отменить санкции против России, что во всем виноват только Путин, а простые россияне ни в чем не повинны. Ну это же, наверное, Путин лично совершал зверства в Буче и равнял с землей Мариуполь. Она пытается рассказывать, что даже российские пропагандисты в большинстве своем хорошие, просто у них нет выбора и они не могут уйти со своей работы.

Она представляет опасность для нашей национальной безопасности, информационной безопасности, поскольку и далее остается российской пропагандисткой, которая продвигает тезисы, которые выгодны Кремлю, просто уже под соусом, что она якобы в оппозиции к самому Кремлю и якобы «хорошая россиянка». Хорошие россияне, мы знаем, где они находятся, на какой глубине; а Марине Овсянниковой здесь нечего делать. Я считаю, что решать вопрос, кто хороший россиянин, кто не хороший и кого из них можно к нам пустить, нужно только после нашей победы. Пока мы не победили, должны закрыть границы для всех россиян и не допускать их сюда. Если бы Овсянникова приехала на пресс-конференцию, это бы стопроцентно вызвало бурную негативную реакцию общества, люди бы вышли на протест и возможно были бы даже стычки, я этого не исключаю. И эта ситуация была бы выгодна только нашему врагу. Если она хочет рассказать как работает российская пропаганда, пусть идет или связывается со Службой безопасности Украины и дает им показания, не знаю, в статусе свидетеля или может в статусе подозреваемого, вот там пусть рассказывает. А мы и так прекрасно знаем, как она работает.

— Последняя тема, которую хочу с вами обсудить: на вашем YouTube канале есть видео, где Путин предсмертно кашляет 10 часов. Здесь я должен напомнить о том, что есть много теорий, будто он смертельно болен. Действительно ли мы должны ожидать, что он умрет или нет в этом решения нашей проблемы? Я имею в виду проблему Российской Федерации рядом.

— Конечно, если Путин подохнет, это будет большой праздник для каждого украинца. Это будет праздник даже несмотря на то, что война не завершится на этом, просто потому, что приятно, что эта гадость поедет к Кобзону и будет жариться вечно в аду. Но война не закончится, если Путин завтра умрет, потому что мы имеем дело не с Путиным, мы имеем дело с русским народом, вот он такой есть. И если бы у российского общества не было запроса на войну против Украины, этой войны так же не было бы. Там один большой «коллективный Путин» и большинство россиян поддерживают войну против Украины. В конце концов войны против Украины со стороны Российской Федерации продолжаются не только последние восемь лет и не только с 24 февраля. Русские постоянно пытались нас поработить, устраивали нам геноцид, когда организовали Голодомор; россияне оккупировали Украинскую Народную Республику и создали там псевдогосударственное образование под названием УССР. Тот же Петр I, Екатерина II, все они боролись против всего украинского.

И уничтожение Украины — это российская национальная идея, поэтому нам нужно привыкать к тому, что у нас есть сумасшедший сосед и не важно, кто там сегодня или завтра управляет. Мы должны иметь сильную армию, быть готовыми к обороне и, вероятно, брать себе израильскую модель для выживания, максимально отмежевываться от агрессора и быть готовыми давать ему отпор в любой момент. А еще лучше сделать так, чтобы этот агрессор навсегда забыл дорогу в Украину. Мне кажется, что сейчас у нас есть уникальный исторический шанс, чтобы наконец избавиться от этого сумасшедшего соседа, чтобы он отказался от каких-то дальнейших агрессивных планов против Украины.

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