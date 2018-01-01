"Отвоевывать через суд - унижение памяти". Владимир Вятрович - об инициативе возвращения звания Героя Украины Бандере Сегодня, 18:33 30 Цей матеріал також доступний українською Владимир Вятрович Фото: Центр Досліджень Визвольного Руху via Facebook

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал свое скептическое отношение к идее вернуть звание Герой Украины идеологу украинского националистического движения Степану Бандере.

В эфире Радио НВ он сообщил о том, что его удивило рассмотрение этого вопроса народными депутатами, хотя компетенция о принятии соответствующего решения есть только у президента Украины. По его словам, это является попыткой заработать политические дивиденды на имени Степана Бандеры.

Вятрович считает, что в случае возвращения звания Героя Украины Степану Бандере, это должно происходить через суд, поскольку именно через эту инстанцию оно было отобрано в 2011 году.

"Я считаю, что это до определенной меры даже унижение памяти о Степане Бандере - опять пытаться через суд отвоевать звание Героя Украины. Для меня Степан Бандера безусловно является национальным героем и не нуждается в дополнительных отмечаниях", - отметил директор Украинского института национальной памяти.

Ранее группа народных депутатов ВР предложила обратиться к президенту Петру Порошенко с инициативой присвоить Степану Бандере звание Героя Украины посмертно.

В свою очередь Владимир Вятрович заявил, что скептически относится к этой идее. Взамен он предложил ввести награду "имени Степана Бандеры" и "вручать тем, кто защищает сейчас Украину".

В январе 2010 года Виктор Ющенко присвоил звание героя Степану Бандере. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил этот указ. 23 июня 2010 года это же решение было подтверждено постановлением Донецкого апелляционного административного суда. В 2011 году Высший административный суд Украины окончательно отобрал звание героя у Бандеры.