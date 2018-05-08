Отвоевать Украину: Порошенко рассказал о способах Путина воссоздать "СССР"

Президент Украины Петр Порошенко заявил о стремлении главы Кремля Владимира Путина воссоздать развалившийся СССР.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, какие цели РФ преследует в Украине и зачем ей слабые государства возле ее границ.
"Он (Путин - ред.) хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века – не Вторая мировая войны, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", - сказал Порошенко.
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По его словам, именно для этого Путин стремится отвоевать Украину.
"Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее. Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы имели последние 4 года", - отметил президент.
Ранее сообщалось, что Путин выразил сомнение по поводу территориальных изменений по итогам Второй мировой войны.
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