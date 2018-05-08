Отвоевать Украину: Порошенко рассказал о способах Путина воссоздать "СССР"

По словам Порошенко, Путин пытается ослабить соседей на границе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил о стремлении главы Кремля Владимира Путина воссоздать развалившийся СССР.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, какие цели РФ преследует в Украине и зачем ей слабые государства возле ее границ.

"Он (Путин - ред.) хочет вернуть Советский Союз. Он ответил в интервью на вопрос, что является крупнейшей катастрофой 20 века – не Вторая мировая войны, не Хиросима, не Чернобыль, а распад СССР. Это его мышление", - сказал Порошенко.

По его словам, именно для этого Путин стремится отвоевать Украину.

"Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее. Россия хочет дестабилизировать Украину. Они стремятся дискредитировать достижения Революции достоинства, которые мы имели последние 4 года", - отметил президент.

Ранее сообщалось, что Путин выразил сомнение по поводу территориальных изменений по итогам Второй мировой войны.